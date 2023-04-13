Она способна почти на равных конкурировать с RTX 3080, особенно в разрешении 1440p.

NVIDIA официально представила RTX 4070 – это самая дешевая видеокарта 40-й серии. Она способна почти на равных конкурировать с RTX 3080, особенно в разрешении 1440p.

Максимальное энергопотребление видеокарты всего 200 Вт, а среднее – 186 Вт. Кроме того, по сравнению с флагманом прошлой линейки у RTX 4070 увеличилось количество памяти – с 10 ГБ до 12 ГБ.

NVIDIA позиционирует RTX 4070 как видеокарту для гейминга на максимальных настройках графики в разрешении 1440p. В этом разрешении, с трассировкой лучей и активированной функцией DLSS 3 новая "железка" может выдавать 100 и более кадров в секунду в самых современных играх.

Видео дня

Сравнение характеристик новинки с RTX 4070 Ti, RTX 3070 Ti и RTX 3070:

Журналисты The Verge уже протестировали новую видеокарту и пришли к выводу, что она обеспечивает производительность на уровне более дорогой RTX 3080 в 1440p, но в 4K-гейминге немного уступает. Также журналисты отдельно отметитили технологию DLSS Frame Generation для повышения FPS методом "дорисовки" кадров.

Стоимость RTX 4070 начинается от $599 (около 22 000 грн). Свои версии уже показали ASUS, Colorful, Gainward, GALAX, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit, PNY и ZOTAC. В продаже видеокарта окажется 13 апреля.

В обозримом будущем Nvidia также должна анонсировать еще более простые RTX 4060 Ti и RTX 4060.

Вас также могут заинтересовать новости: