Это уровень RTX 3070 Ti на старте и на 200 долларов дешевле RTX 4070 Ti.

Грядущая видеокарта нового поколения GeForce RTX 4070 не будет столь дорогой, как до этого утверждали некоторые источники. Сообщается, что новую карту будут продавать за 599 долларов (~22 100 грн).

Об этом пишет портал VideoCardz со ссылкой на прошедший накануне пресс-брифинг Nvidia. Отмечается, что 599 долларов – это уровень RTX 3070 Ti на старте и на 200 долларов дешевле старшей версии RTX 4070 Ti.

Уже известно, что GeForce RTX 4070 будет построена на том же графическом процессоре, что и 4070 Ti, то есть AD104, но с меньшим количеством ядер. Новая модель получит 5888 ядер CUDA и 12 ГБ видеопамяти GDDR6X (21 Гбит/с) с шиной 192 бита. GPU будет работать на частоте до 2475 МГ.

Видео дня

Что касается энергопотребления, то у новинки он должен быть существенно ниже, чем у 4070 Ti: 200 Вт против 285 Вт.

Представители СМИ ожидают получения видеокарт для обзоров уже в начале следующей недели. RTX 4070 будет представлена 13 апреля. Обзоры должны выйти за некоторое время до старта продаж.

В обозримом будущем Nvidia также должна анонсировать еще более простые RTX 4060 Ti и RTX 4060.

Из чего собрать игровой ПК в 2023 году

Valve регулярно проводит опросы среди пользователей Steam. Они касаются информации о "железе", на котором предпочитают играть геймеры.

Несмотря на то, что с доступностью и ценой новых видеокарт сейчас все стало заметно лучше, бюджетна GTX 1650 не собирается сдавать свои позиции – по состоянию на февраль 2023 года она установлена почти в 6% систем. На втором месте идет GTX 1060 (5.11%), сразу за ней – мобильная RTX 3060 (4.61%).

Что касается процессоров, то здесь доминируют шестиядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют 65% игроков Steam.

Вас также могут заинтересовать новости: