Грядущая видеокарта нового поколения GeForce RTX 4070 не будет столь дорогой, как до этого утверждали некоторые источники. Сообщается, что новую карту будут продавать за 599 долларов (~22 100 грн).
Об этом пишет портал VideoCardz со ссылкой на прошедший накануне пресс-брифинг Nvidia. Отмечается, что 599 долларов – это уровень RTX 3070 Ti на старте и на 200 долларов дешевле старшей версии RTX 4070 Ti.
Уже известно, что GeForce RTX 4070 будет построена на том же графическом процессоре, что и 4070 Ti, то есть AD104, но с меньшим количеством ядер. Новая модель получит 5888 ядер CUDA и 12 ГБ видеопамяти GDDR6X (21 Гбит/с) с шиной 192 бита. GPU будет работать на частоте до 2475 МГ.
Что касается энергопотребления, то у новинки он должен быть существенно ниже, чем у 4070 Ti: 200 Вт против 285 Вт.
Представители СМИ ожидают получения видеокарт для обзоров уже в начале следующей недели. RTX 4070 будет представлена 13 апреля. Обзоры должны выйти за некоторое время до старта продаж.
В обозримом будущем Nvidia также должна анонсировать еще более простые RTX 4060 Ti и RTX 4060.
Из чего собрать игровой ПК в 2023 году
Valve регулярно проводит опросы среди пользователей Steam. Они касаются информации о "железе", на котором предпочитают играть геймеры.
Несмотря на то, что с доступностью и ценой новых видеокарт сейчас все стало заметно лучше, бюджетна GTX 1650 не собирается сдавать свои позиции – по состоянию на февраль 2023 года она установлена почти в 6% систем. На втором месте идет GTX 1060 (5.11%), сразу за ней – мобильная RTX 3060 (4.61%).
Что касается процессоров, то здесь доминируют шестиядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют 65% игроков Steam.