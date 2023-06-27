На нее можно будет назначить действие по желанию, как это уже реализовано в Apple Watch Ultra.

В сети опубликовали фотографии чехлов для iPhone 15 Pro, который раскрыли обновленный дизайн флагманского устройства Apple.

Первое, что сразу же бросается в газа – перемещение переключателя звуковых режимов, который оставался неизменным с выхода первого айфона. На фото заметно более широкое и округлое отверстие, предположительно для новой "настраиваемой кнопки".

Ранее инсайдеры уже предсказывали замену переключателя на более универсальную кнопку, которая называется "кнопкой звонка" или "кнопкой действия". На ней, по слухам, можно будет назначить действие по желанию, как это уже возможно в Apple Watch Ultra: например, запуск камеры, создание скриншота или видеозапись экрана.

Видео дня

Размещение клавиш регулировки громкости в новых айфонах тоже стало другим – теперь они расположены немного ниже, чем на моделях iPhone 14 Pro. Чехол также раскрывает, что разъем USB-C в iPhone 15 Pro, заменяющий порт Lightning на текущих моделях, требует немного большего выреза в нижней части чехла.

К слову, говоря о новой настраиваемой кнопке, ожидается, что она достанется только Pro-моделям. Какой вариант будет использоваться в более дешевых iPhone 15 и 15 Plus, неясно.

А меж тем до дебюта новеньких iPhone 15 остается меньше трех месяцев. Сразу несколько источников сообщают, что нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории бренда. В частности, модели Pro могут подорожать на 200 долларов.

Ожидается, что Pro-версии iPhone 15 получат производительный чип A17, еще больше оперативной памяти и более быстрый USB-C. Также ходят слухи о камере-перископе и титановой раме, но она наверняка достанется только самой топовой модели iPhone 15.

В свою очередь стандартные модели 15 и 15 Plus получат интерактивный вырез Dynamic Island и новую 48-Мп камеру.

Вас также могут заинтересовать новости: