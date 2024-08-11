Поисковый гигант объявил о новом достижении в области искусственного интеллекта.

Прежде чем искусственный интеллект захватит мир, кажется, он сначала победит нас в настольном теннисе: компания Google представила робота, который способен играть в настольный теннис на уровне любителя.

Так или иначе до сих пор ничего подобного не было, отмечает портал TechRadar. Команда DeepMind Robotics компании Google первой в истории сумела обучить робота играть в теннис на человеческом уровне. И это важное достижение для всей отрасли.

Робот-теннисит сумел одержать верх над всеми игроками начального уровня, а также победил 55% любителей с навыками на уровне среднего любителя. А вот профессиональные спортсмены оказались ему пока не по зубам. Всего же было сыграно 29 матчей. В 45% победа досталась роботу.

Робот был обучен, фокусируясь на каждом конкретном типе удара отдельно – от вращения бэкхенда до подачи форхенда. Далее это обучение было интегрировано с высокоуровневым алгоритмом, который выбирает подходящий удар в каждой конкретной ситуации.

Наибольшие трудности у робота возникали с выполнением более быстрых ударов, ибо это сокращало время, которое ИИ имел на принятие решений. Исследователи уже работают над улучшением системы, стремясь сделать игру робота более непредсказуемой. Кроме того, робот обладает встроенной способностью обучаться на стратегиях противника, анализируя его сильные и слабые стороны.

Ранее сообщалось, что 2025 году ожидается выход человекоподобных роботов Optimus от Tesla. Согласно задумке, он заменит большую часть рутинной человеческой работы. Но Маск уверяет, что робот не нацелен отбирать рабочие места у самих людей.

А до конца 2024 года OpenAI намерена запустить ChatGPT-5, которая обещает произвести революцию в сфере искусственного интеллекта. Речь о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые человек сможет придумать. Это сделает ее неотличимой от человека.

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