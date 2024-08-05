Компания остерегается убытков и уменьшение популярности сервиса.

У OpenAI уже есть готовое решение, которое, как утверждается, позволяет распознать созданный ChatGPT текст с вероятностью до 99,9%. Но компания – во всяком случае, сейчас – не собирается его выпускать. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

По сообщению WSJ, в OpenAI опасаются, что "размещение инструмента определения факта использования ИИ" негативно повлияет на бизнес, так как многие пользователи перестанут использовать чат-бот, если для него появятся водяные знаки и другие методы обнаружения.

В компании уже возникли разногласия по этому вопросу. Часть сотрудников считает, что предоставление официального способа "разоблачения" ИИ-контента повысит прозрачность работы компании и предотвратит злоупотребления ИИ некоторыми пользователями, в частности, студентами. Тем более, что такой метод уже ограниченно применяют для маркировки изображения, сгенерированных DALL-E.

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В WSJ приводят результаты опроса, проведенного по заказу OpenAI, который показал, что каждый четвертый пользователь ChatGPT отказался бы от использования чат-бота, если контент будет помечен как сгенерированный ИИ. Или как минимум станут реже прибегать к нему, если инструмент станет публичным.

А пока OpenAI продолжит искать баланс между контролем использования сгенерированных текстов и коммерческими интересами компании. Впрочем, даже если разработчики начнут использовать систему водяных знаков, то работать она будет исключительно для контента в ChatGPT, а не из ИИ-моделей других компаний.

Напомним, в конце июля OpenAI запустили собственную поисковую систему на основе искусственного интеллекта. Особенность SearchGPT – не просто выдавать перечень ссылок, но и пытаться организовать и осмыслить их. Это делает его серьезной угрозой для Google.

А до конца 2024 года OpenAI намерена запустить ChatGPT-5, которая обещает произвести революцию в сфере искусственного интеллекта. Речь о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые человек сможет придумать. Это сделает ее неотличимой от человека.

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