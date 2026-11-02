Гривня резко пошла вниз: НБУ обнародовал официальный курс валют на 3 ноября

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,05 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 3 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,53 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также просела: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,05 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 37 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 45,56/45,59 грн/долл., а к евро – 51,09/51,10 грн/евро.

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Курс доллара в Украине – последние новости

Курс доллара в банках 2 ноября снизился на 2 копейки и составлял 46,02 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 45,28 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне вырос на 1 копейку и составил 51,40 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,54 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 9 копеек и составил 45,99 гривни за доллар, а курс евро вырос на 40 копеек и составил 51,60 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 45,29 гривни, а евро – по курсу 50,60 гривни за единицу иностранной валюты.

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