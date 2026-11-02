Ryanair готовится к жестким мерам экономии на фоне резкого роста расходов на авиатопливо

Одновременно компания прогнозирует рост цен на авиабилеты примерно на 20%.

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair рассматривает меры по сокращению расходов, включая замораживание заработной платы, сокращение количества экипажей на рейсах и расширение использования искусственного интеллекта для компенсации резкого роста цен на топливо, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

Как пишет The Guardian, в компаниии ожидают, что в 2027 году европейские авиаперевозчики поднимут цены на билеты до 20%, поскольку тогда истечет срок действия заключенных ранее сделок по страхованию авиатоплива.

"Если не будет быстрого разрешения ближневосточного конфликта, мы ожидаем, что цены на авиационное топливо останутся высокими и в 2027 году", – заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.

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При этом в Ryanair ожидают, что ее собственные расходы на авиатопливо вырастут примерно на 2 млрд евро в следующем финансовом году, который заканчивается в марте 2028 года.

"Чтобы решить эту проблему, мы пересматриваем все расходы авиакомпаний группы, уделяя особое внимание переговорам с аэропортами, обновленным трудовым соглашениям (что может потребовать временного замораживания заработной платы), снижению численности экипажа и более широкому использованию искусственного интеллекта", – сказал О'Лири, добавив, что компания уже значительно замедляет набор новых пилотов.

Что касается использования искусственного интеллекта, то оно будет направлено на повышение производительности операций, а также функций бэк-офиса и поддержки. По словам главы Ryanair, компания уже использует ИИ для увеличения мощности на 4%.

"Когда у вас 650 самолетов, это слишком много, чтобы человек мог с этим справиться. Машины на самом деле могут составлять графики лучше, чем мы умеем это делать, поэтому мы получаем от самолетов большую производительность", – пояснил он.

В Ryanair также заявили, что 80% ее потребностей в топливе до конца марта 2027 года были хеджированы на уровне 67 долларов за баррель. 25% ее потребностей в топливе на последующие 12 месяцев хеджируются на уровне 95 долларов за баррель.

"Все начинают понимать, что мы (отрасль) недостаточно защищены", – сказал О'Лири.

Как Ryanair реагирует на топливный кризис

Как сообщал УНИАН.Туризм, на старте кризиса весной 2026 года Ryanair чувствовал себя довольно уверенно, поскольку у них было достаточно застрахованного по старым ценам топлива.

Впрочем сейчас, когда ситуация на Ближнем Востоке остается сложной, руководство авиакомпании все чаще пугает пассажиров резким поднятием цен на билеты.

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