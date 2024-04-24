Девайс получил большую батарею, топовое железо и немерцающий экран AMOLED.

Компания Vivo представила новый субфлагманский смартфон iQOO Z9 Turbo – аппарат получил топовые как для своей цены конфигурации и вполне может называться убийцей флагманов, пишет Notebookcheck.

Особенность модели – в сочетании мощного процессора Snapdragon 8s Gen 3 и аккумулятора емкостью 6000 мАч. У других смартфонов с этим чипом настолько большой батареи нет. При этом инженерам удалось удержать толщину и массу в разумных пределах – 7,98 мм и 194,9 грамма соответственно.

Также девайс выделяется качественным экраном – это 6,78-дюймовая AMOLED-матрица с частотой обновления 144 Гц. Еще у этой панели повышенная частота регулировки ШИМ 3840 Гц – в этом плане iQOO Z9 Turbo превзошел Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro. Такой дисплей называют "немерцающим": от него не болят глаза даже у самых чувствительных к шиму людей.

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Радуют и фотовозможности – устройство оборудовано 16-мегапиксельной селфи-камерой и блоком с двумя модулями на 50+8 мегапикселя, причем основной датчик (Sony LYT-600) поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Другие особенности iQOO Z9 Turbo включают быструю зарядку 80 Вт, до 16 ГБ памяти LPPDR5X и 512 ГБ UFS 4.0, водозащиту IP64 и мощную систему охлаждения с испарительной камерой

Оценили iQOO Z9 Turbo в 275 долларов за базовую конфигурацию 12/256 ГБ, самая топовая версия 16/512 ГБ обойдется в 360 долларов. Смартфон представлен лишь для китайского рынка, но позже он наверняка появятся на AliExpress примерно по такой же цене.

Ранее на рынке был представлен Motorola Edge 50 Pro, первый смартфон с сертификацией Pantone: это означает, что аппарат способен максимально реалистично передавать цвета и оттенки кожи. Это особенно важно для портретной съемки.

А популярный бенчмарк AnTuTu составил рейтинг народных смартфонов – ими владельцы довольны больше всего. Кроме флагманов в топ-3 пробился недорогой аппарат Honor.

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