Хакеры атаковали супермаркеты в Европе: морозильные камеры нагрелись до 50 градусов

От атаки пострадали торговые сети от Бельгии до Эстонии.

В Швеции и ряде других европейских стран некоторые супермаркеты подверглись необычной хакерской атаке, направленной на работу холодильного и морозильного оборудования. Температура в некоторых устройствах неожиданно поднялась до 50 градусов по Цельсию, из-за чего магазины потеряли значительные объемы продуктов. Об этом пишет шведское издание Dagens Nyheter.

Инциденты начались в ночь на понедельник, 2 ноября. Одним из пострадавших стал магазин ICA Baronen в центре Стокгольма. По словам ее руководителя отдела продаж Энглы Ингвалл, в 5:30 утра магазин получил предупреждение от компании, обслуживающей морозильные камеры. Когда сотрудники прибыли на место, температура внутри уже достигала 38 градусов.

"В морозильных камерах стало очень жарко, нам пришлось выбросить всю еду", – рассказала Ингвалл. Магазин уже обратился в полицию, точные масштабы ущерба пока оцениваются.

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Об аналогичных проблемах сообщили и другие торговые точки сети ICA. В частности, магазины в городах Шебу и Томелилла заявили о сбоях в работе холодильников и морозильников, из-за которых им пришлось утилизировать продукты или временно приостановить работу.

В пресс-службе ICA подтвердили, что инцидент затронул небольшое количество магазинов, подключенных к сети через внешнюю инфраструктуру. Пострадала также сеть Coop: по словам её пресс-секретаря Карлоса Кансино, проблемы возникли в шести магазинах в центральной части Швеции.

Проблемы зафиксировали и за пределами Швеции – в Бельгии и Эстонии. По сообщениям местных СМИ, в Бельгии пострадали магазины Shop & Go и около 15 супермаркетов Carrefour, а в Эстонии температура в морозильных камерах также поднялась до 50 градусов.

Как пишет Reuters, генеральный директор бельгийской холодильной компании Sabcobel Стефан Моеланс сообщил, что инцидент был кибератакой, в результате которой оборудование было переведено в режим размораживания.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин подчеркнул необходимость усиления киберзащиты организаций. "Все должны действовать незамедлительно, чтобы устранить пробелы в безопасности", – отметил он.

Хакерская угроза

Как писало УНИАН, в конце октября хакеры похитили около 6,3 млрд долларов в криптовалюте с крупнейшей в мире криптобиржи Binance. Аналитики называют этот инцидент крупнейшим взломом в истории криптоиндустрии. По данным компаний TRM Labs и Chainalysis, за атакой, вероятно, стоят северокорейские хакеры, которые вывели основную часть средств менее чем за 20 минут.

Эта новость привела к падению курсов биткоина, эфира и токена BNB, а вслед за криптовалютным рынком произошло масштабное падение на фондовых рынках по всему миру.

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