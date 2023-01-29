Премьера состоится 7 февраля вместе с другими новинками бренда.

У OnePlus на 7 февраля 2022-го намечена масштабная презентация. Там представят самые разнообразные девайсы, но самым ожидаемым анонсом смело можно назвать OnePlus Pad – первый планшет бренда.

Планшет будет поставляться в корпусе из металла и получит 11,6-дюймовый экран. Вместе с тем новинка предложит не совсем типичное расположение модуля основной камеры сзади – он будет по центру в большом круглом отверстии.

Клавиши регулировки громкости расположены на правой грани, а на левом торце есть вырез, который, судя по всему, предназначен для размещения стилуса.

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Каких-либо подробностей о чипсете и прочих технических характеристиках пока нет, но она, скорее всего, будет флагманской. Ранее сообщалось о процессоре Qualcomm Snapdragon 865 и 6 ГБ оперативной памяти.

Помимо планшета на презентации 7 февраля, как минимум, стоит ожидать глобальную версию флагмана OnePlus 11, наушники OnePlus Buds Pro 2 и первую клавиатуру бренда.

В начале января прошла презентация флагманского OnePlus 11

Аппарат получил 6.7-дюймовуюю AMOLED-матрицу, зарядку на 100 Вт и тройную камеру (50, 48 и 32 Мп) с настройками Hasselblad.

Отдельной гордостью производителя стал "бионический" вибромотор объемом 602 куб. мм – самый большой среди Android-смартфонов. Продажи смартфона (он называется просто OnePlus 11) в Китае стартовали 9 января по цене 3999 юаней (21 999 грн).

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