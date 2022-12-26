В круглом блоке разместятся три камеры: 50, 48 и 32 Мп.

OnePlus анонсировала дату премьеры флагманского смартфона OnePlus 11 – она состоится уже в следующую среду, 4 января. Одновременно в сети появилось много официальных изображений новинки.

На постерах, рендерах и снимках смартфон показан в двух цветах: черном и зеленом. Судя по всему, других расцветок не будет. К слову, основной флагман будет называться просто OnePlus 11, а не 11 Pro.

Основной акцент здесь сделан на фотовозможностях – смартфон получит круглый блок камер на задней части с тремя объективами и вспышкой. Камера Hasselblad новая – с датчиками разрешением 50 (Sony IMX890), 48 (сверхширокоугольный объектив) и 32 Мп (телеобъектив). Сэлфи-камера снимает в 32 Мп.

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Характеристики OnePlus 11 уже известны:

Дисплей: 6,7", AMOLED, 3216×1440 пикселей;

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2;

Память: 12/16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256/512 ГБ;

Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Габариты и масса: 163,1 x 74,1 x 8,53 мм и 205 граммов.

Напомним, ранее сегодня бренд Nubia представил серию игровых флагманов Red Magic 8 Pro – обе новинки получили самое передовое на сегодняшний день железо. В продаже с 29 декабря, цены стартуют от $575.

А меж тем компания Xiaomi на 27 декабря 2022 года запланировала еще одну грандиозную презентацию. Среди новинок будут новые смартфоны суббренда Redmi, смарт-часы, наушники и еще несколько устройств.

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