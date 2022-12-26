Премьера смартфона в Китае состоится уже 4 января / фото OnePlus

OnePlus анонсировала дату премьеры флагманского смартфона OnePlus 11 – она состоится уже в следующую среду, 4 января. Одновременно в сети появилось много официальных изображений новинки.

На постерах, рендерах и снимках смартфон показан в двух цветах: черном и зеленом. Судя по всему, других расцветок не будет. К слову, основной флагман будет называться просто OnePlus 11, а не 11 Pro.

Основной акцент здесь сделан на фотовозможностях – смартфон получит круглый блок камер на задней части с тремя объективами и вспышкой. Камера Hasselblad новая – с датчиками разрешением 50 (Sony IMX890), 48 (сверхширокоугольный объектив) и 32 Мп (телеобъектив). Сэлфи-камера снимает в 32 Мп.

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Характеристики OnePlus 11 уже известны:

  • Дисплей: 6,7", AMOLED, 3216×1440 пикселей;

  • Процессор: Snapdragon 8 Gen 2;
  • Память: 12/16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256/512 ГБ;
  • Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.
  • Габариты и масса: 163,1 x 74,1 x 8,53 мм и 205 граммов. 

Фото OnePlus 11 26 декабря 2022
Фото OnePlus 11 26 декабря 2022
Фото OnePlus 11 26 декабря 2022
Фото OnePlus 11 26 декабря 2022
Фото OnePlus 11 26 декабря 2022
Фото OnePlus 11 26 декабря 2022
Фото OnePlus 11 26 декабря 2022
Фото OnePlus 11 26 декабря 2022

Напомним, ранее сегодня бренд Nubia представил серию игровых флагманов Red Magic 8 Pro – обе новинки получили самое передовое на сегодняшний день железо. В продаже с 29 декабря, цены стартуют от $575.

А меж тем компания Xiaomi на 27 декабря 2022 года запланировала еще одну грандиозную презентацию. Среди новинок будут новые смартфоны суббренда Redmi, смарт-часы, наушники и еще несколько устройств.

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