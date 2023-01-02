Среди них – AirPods Pro 3-го поколения, новый бюджетный iPhone SE и другие.

Хоть 2023 год обещает стать большим годом для новых устройств Apple, есть как минимум шесть продуктов, которые компания не выпустит до конца года, даже несмотря на то, что их выход ожидается многими.

Эти шесть устройств перечислило издание Macrumors.

1. AirPods Pro третьего поколения

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Версия AirPods Pro третьего поколения вряд ли будет выпущена в этом году из-за относительно недавнего запуска модели второго поколения.

‌AirPods Pro‌ второго поколения, выпущенные в сентябре 2022 года, внешне принципиально не отличаются от предыдущей модели. Правда, они получили новый чип H2, что дало свои положительные результаты. Звук стал еще лучше, а качество соединения – стабильнее.

2. Новый бюджетный iPhone SE

Было множество слухов об iPhone SE 4, но теперь все больше похоже, что устройство не будет выпущено в этом году и может даже были полностью отменены. Причина – крайне низкий спрос на бюджетные модели смартфонов компании.

Актуальная модель iPhone SE (2022) была выпушена в марте это года за $430. Она будет поддерживать относительно современное оборудование в течение всего года, что избавляет Apple от необходимости обновлять аппарат как минимум в ближайшие пару лет.

3. iPad Pro седьмого поколения

Скорее всего, для этого планшета заготовлен фирменный чип M3, который обеспечит самый большой прирост производительности и эффективности чипов Apple за несколько лет.

Однако первые "яблочные" устройства с этими процессорами вряд ли появятся до второй половины 2023 года, что, по всей видимости, исключает появление нового ‌айпада Pro в ближайшее время.

Из других устройств Apple, которые не стоит ждать в 2023 году, упоминается приставка Apple TV четвертого поколения, 13-дюймовый MacBook Air и Apple Car – автомобиль Apple, который ждут уже очень давно.

Что Apple представит нам в начале 2023 года

По данным аналитика и редактора Bloomberg Марка Гурмана, первая презентация Apple в новом году состоится в марте. На ней покажут новый MacBook Pro в 14- и 16-дюймовом дизайне и, возможно, 15,5-дюймовый MacBook Air.

При этом Гурман уверяет, что никаких серьезных нововведений в MacBook Pro следующего поколения, помимо новой вычислительной платформы и, возможно, более быстрой оперативной памяти, ждать не стоит. Изменений в дизайне тоже будет минимум – ноутбуки обновили совсем недавно.

Также известно, что Apple продолжает работу над 24-дюймовым iMac с системой-на-чипе M3. Но он будет выпущен не ранее осени.

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