У смартфона будет еще более выпирающий блок камеры, закругленные края и порт USB-C.

По данным инсайдеров, компания Apple все-таки решится на редизайн линейки iPhone в 2023 году. Так, в Pro-моделях классический квадратный дизайн заменят более округлые грани задней части, вроде того, как это сделано с корпусом новых MacBook Pro.

Как это может выглядеть на деле, показал один из пользователей Reddit. У нового флагмана Apple еще более выпирающий блок камеры, закругленные края и порт USB-C.

По словам дизайнера, концепт основан на последних утечках, согласно которым, смартфон получит титановую заднюю панель с загнутыми гранями. При этом автор не стал показывать экран смартфона. По слухам, фронтальная панель останется плоской.

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Ожидается, что Apple в 2023 году расширит модельный ряд iPhone, представив более дорогую модель iPhone 15 Ultra. Приставкой Ultra компания хочет еще сильнее выделить премиальность самого топового Айфона в линейке, как это обычно делают Android-производители.

iPhone 15: все, что известно на данный момент

Презентация iPhone 15 состоится в сентябре 2023 года. В линейке будет четыре модели, и, по всей видимости, разница между обычными и премиальными моделями станет еще существеннее.

По уверениям сетевых инсайдеров, Pro-модели iPhone 15 получат более быстрый процессор Apple A17 Bionic, увеличенный объем ОЗУ на 8 ГБ, а также перископный телеобъектив, обеспечивающий 10-кратный оптический зум. Ultra-модель дополнительно получит корпус из титанового сплава, улучшенную селфи-камеру и более длительное время автономной работы.

Кроме того, Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

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