Последний на сегодня бюджетный айфон вышел в марте этого года по цене $430.

В интернете уже не раз появлялась информация, что компания Apple работает над iPhone SE четвертого поколения. Похоже, бюджетных айфонов уже ждать не стоит.

Согласно новой информации аналитика Мин-Чи Куо, Apple перенесла или и вовсе отменила релиз потенциального iPhone SE 4. Причина – крайне низкий спрос на бюджетные модели смартфонов компании.

При самых оптимистических раскладах, по данным Куо, запуск следующей нефлагманской модели iPhone может быть перенесен с 2024 года "на попозже", а пессимистичных – Apple вовсе откажется от идеи его выпускать.

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Ранее сообщалось, что iPhone SE 4 получит "безрамочный" дизайн в стиле iPhone XR, что потребует больших затрат, и приведет к повышению себестоимости. Так что компании придется пересмотреть позиционирование своих бюджетных айфонов и окупаемость инвестиций. Другими словами, устройство рискует банально не окупить затраты на создание и сборку и в Apple это понимают.

Куо добавляет, что отмена iPhone SE 4 в перспективе поможет Apple справиться с проблемами глобального экономического спада в 2023 году.

Линейка доступных iPhone от Apple

Актуальная модель iPhone SE (2022) была выпушена в марте это года за $430. Она получила 4,7-дюймовый дисплей Retina HD, защиту от воды по стандарту IP67, наличие кнопки Home, 12-Мп камеру и улучшенную батарею.

Впрочем, спрос на смартфон оказался крайне низким. Одной из главных причин называют устаревший дизайн, маленький экран и слабый аккумулятор. Упоминалось, что Apple даже пришлось сократить производство из-за неходового спроса.

Отметим, что первое поколение iPhone SE вышло в 2016 году. Сегодня это самые доступные смартфоны Apple, выпускаемые в "старом" дизайне, но с современным процессором.

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