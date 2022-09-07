Культовые наушники получили новые возможности с новым чипом

Новые AirPods Pro внешне принципиально не отличаются от предыдущей модели. Правда, они получили новый чип, что дало свои положительные результаты.

Об этом сообщили представители компании Apple во время презентации.

Так, наушники получили поддержку Bluetooth 5.2. Что касается звука, то он станет лучше, а качество соединения – стабильнее.

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Кроме того, улучшено шумоподавление. Для удобства есть на выбор четыре силиконовых насадки разных размеров, что обеспечит лучшее прилегание наушника к уху.

Порадуют пользователей и возможности батареи, а точнее экономия ее расхода. Теперь наушники на одной зарядке могут работать до шести часов. При этом кейс позволяет это время увеличить до 30 часов.

AirPods Pro поступят в продажу 23 сентября. Обойдутся новые наушники фанатам в 249 долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, Apple презентовала новый умный часы 8-го поколения Apple Watch 8. Новые Apple Watch содержат два температурных сенсора. По словам Apple, эта модель демонстрирует еще большую приверженность компании женскому здоровью. Теперь умные часы могут отслеживать изменения температуры всего на 0,1 градуса Цельсия и проверяют температуру каждые пять секунд.

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