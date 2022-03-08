"Яблочная" компания представила ряд свежих продуктов.

Компания Apple, которая полностью ушла с российского рынка, провела новую презентацию. Во время мероприятия она представила ряд свежих продуктов и решений.

Флагманом шоу стала демонстрация iPhone SE. Смартфон войдет в бюджетный модельный ряд, однако он получит чип A15 Bionic, которым оснащен iPhone 13. Среди других характеристик стоит отметить поддержку 5G, 4,7-дюймовый дисплей Retina HD, защиту от воды по стандарту IP67, наличие кнопки Home, 12-мегапиксельную камеру и улучшенную батарею. Функция Touch ID сохранилась, хотя во многих устройствах Apple ее заменила Face ID. Стоимость iPhone SE начинается от $429, предварительные заказы откроются 18 марта. Смартфон будет доступен в трех цветах — полуночный, красный и звездный свет.

Второй важной новинкой презентации стал iPad Air 5 с проприетарным процессором M1. По заявлению Apple, планшет в два раза быстрее, чем любой ноутбук на Windows в той самой ценовой категории. Устройство поддерживает 5G, Apple Pencil, Smart Keyboard Folio и Magic Keyboard. Его также снабдили портом USB-C и новой версией iOS. Предзаказы iPad Air 5 откроются 18 марта, цена — от $599. Пользователям будут доступны пять цветов — розовый, космический зеленый, голубой, фиолетовый и звездное небо.

Что еще показали на презентации Apple

iPadOS 15 — новая версия операционной системы с несколькими интересными функциями.

Чип M1 Ultra на архитектуре Ultra Fusion с пропускной способностью 2,5 Тбайт/с. Он позиционируется, как самый мощный на рынке и с большой энергоэффективностью.

Настольный компьютер Mac Studio с чипами M1 Max и M1 Ultra. Модели получат по 64 и 128 Гбайт внутренней памяти соответственно. Apple гарантирует повышенную производительность по сравнению с Mac Pro. Чип M1 Ultra делает Mac Studio на 80 % быстрее, чем самый мощный Mac Pro.

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