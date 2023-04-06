В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 11T Pro, а в самой дорогой – Red Magic 8 Pro+.

Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовали свежие рейтинги лучших Аndroid-гаджетов по соотношению цены и производительности в самых разных ценовых категориях. Данные актуальны на первые три месяца 2023 года.

Как отмечают специалисты, в последние месяцы мобильный рынок "захватили" модели Redmi и OnePlus. Также упоминается, что весной-летом нас ждет не так много новинок, ведь почти все ожидаемые флагманы уже дебютировали.

Redmi Note 11T Pro – лучший бюджетный смартфон для покупки в 2023

В самой дешевой категории по цене до 300 долларов первое место досталось Redmi Note 11T Pro. У него геймерский экран с частотой 144 Гц, процессор MediaTek Dimensity 8100 и батарея на 5080 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67Вт.

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Сразу за ним идет OnePlus Ace Racing Edition и выпущенный в конце марта Redmi Note 12 Turbo.

В ценном сегменте до $450 лидирует OnePlus Ace 2V – смартфон с Dimensity 9000, AMOLED-экраном и быстрой зарядкой на 80 Вт. В отличие от Ace 2, новинка выполнена в новом для OnePlus дизайне тыльной камеры, с двумя отдельными зрачками сенсоров.

Второе и третье место разделили между собой Lenovo Legion Y70 и Redmi K60.

Redmi K60 Pro – надежный "середняк" от проверенного бренда

Топ смартфонов ценой до $600 возглавил Redmi K60 Prо – один из лучших аппаратов за всю историю бренда. 6.67-дюймовую OLED-матрицу с частотой 120 Гц дополняет топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 и батарея на 5000 мАч с поддержкой зарядки до 120 Вт. Основная камера как в Xiaomi 13 – Sony IMX800 на 50 Мп.

Второе место занимает vivo iQOO 11, а третье – OnePlus 11.

Среди более дорогих устройств стоимостью до $750 первое место принадлежит OPPO Find X6 – "самый совершенный флагман" компании. Главная фишка здесь в камере-перископе с рекордно крупным сенсором IMX890, который делает портреты уровня фотоаппаратов.

На втором месте расположилась vivo iQOO 11 Pro, а на третьем – Xiaomi 13 Pro.

Лучший из лучших – Red Magic 8 Pro+

Уже который месяц подряд в рейтинге самых дорогих смартфонов стоимостью $750 и выше лидирует Red Magic 8 Pro+, который получил самую топовую на сегодняшний день начинку.

Второе и третье место разделили между собой модели Honor Magic5 Pro с лучшей камерой на рынке смартфонов и Oppo Find X6 Pro с самым ярким экраном в мире.

В последнее время все больше "яблочных" пользователей присматриваются к девайсам на базе Android. По такому поводу УНИАН собрал самые интересные варианты для разных пользователей и различных бюджетов.

Также делились советами, как правильно хранить старый телефон, которым вы больше не пользуетесь. Поскольку далеко не всегда владельцы поступают разумно, складируя их в шкафу или коробке.

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