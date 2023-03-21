На китайском рынке телефон окажется 24 марта.

Oppo официально представила Find X6 и Find X6 Pro – "самые совершенные флагманы" компании. Главная фишка в камере-перископе с рекордно крупным сенсором IMX890, который делает портреты уровня фотоаппаратов.

Продвинутые фотовозможности сочетаются с самой топовой на данный момент начинкой, а модель Pro еще и предлагает экран с рекордной пиковой яркостью – 2500 нит.

Характеристики OPPO Find X6 Pro:

дисплей: 6.82", 3168x1440, AMOLED, 1-120 Гц

процессор: Snapdragon 8 Gen 2

память: 12/16 ГБ LPDDR5X ОЗУ, 256/512 ГБ UFS 4.0 ПЗУ

батарея: 5000 мАч и 100 Вт зарядка

камеры: 50+50+50 Мп (IMX989 + ширик + х3 зум), для селфи установлена камера на 32 Мп.

Базовый Find X6 отличается от старшего собрата 6.74-дюймовым дисплеем с максимальной яркостью 1450 нит и разрешением 2772х1240 пикселей, процессором MediaTek Dimensity 9200, а также камерой с объективами попроще: 50 Мп (IMX890) + 50 Мп ширик (JN1) + 50 Мп х3 зум.

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Оба смартфона работают под управлением Android 13, при этом производитель гарантирует для них четыре больших обновления Android (то есть, они совершенно точно получат Android 17) и еще год обновлений безопасности.

Цены выглядят так:

Oppo Find X6: 12/256 ГБ – 4499 юаней (~24 150 грн), 16/512 ГБ – 4999 юаней (~26 800 грн);

Oppo Find X6 Pro: 12/256 ГБ – 5999 юаней (~32 200 грн), 16/256 ГБ – 6499 юаней (~34 800 грн), 16/512 ГБ – 6999 юаней (~37 500 грн).

На китайском рынке телефоны окажутся 24 марта. По слухам, Oppo Find X6 Pro не будет продаваться за пределами Китай, но пока эти данные не подтверждены.

А меж тем Huawei готовится к презентации флагманской серии P60, которая пройдет 23 марта. Они посоревнуются с OPPO Find X6 за звание нового "короля" мобильного фото. В настоящий момент это титул принадлежит Honor Magic5 Pro.

Также в самое ближайшее время также ожидается премьера Xiaomi 13 Ultra с камерами Leica, которому вполне по силам потягаться с самыми топовыми камерофонами. По словам инсайдеров, новинка получит новую перископическую камеру, и она "шокирует всех".

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