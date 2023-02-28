Новым королем мобильной фотографии назвали Magic5 Pro, который поступит в продажу в Европе 6 апреля.

Если вы любите фотографировать и высоко цените качество снимков, специалисты портала DxOMark, которые регулярно тестирует смартфоны по разным критериям, обновили рейтинг лучших камерофонов, добавив новую модель на первое место.

Новым королем мобильной фотографии назвали недавно анонсированный Honor Magic5 Pro, который поступит в продажу в Европе 6 апреля. Он обошел и iPhone 14 Pro Max, и Samsung Galaxy S23 Ultra.

Почему Honor Magic5 Prо лучший

отличные характеристики зума;

широкий динамический диапазон;

хорошая детализация и низкий уровень шума;

быстрый и точный автофокус;

точные цвета и хорошая экспозиция на ночных снимках, а также очень хорошая изоляция объекта в режиме боке.

В заключении экспертов DxOMark практически нет минусов. Если и искать недостатки, то они незначительные: иногда неестественный оттенок кожи, нестабильность фокусировки в режиме боке, а также ограниченная глубина резкости для групповых снимков и насыщенных сцен.

Видео дня

По совокупности всех оценок Honor Magic5 Pro набрал 152 балла. Предыдущий лидер в лице Mate 50 Pro с 149 баллами на втором месте. Google Pixel 7 Pro и Magic 4 Ultimate, набравшие по 147 баллов, разделили третье и четвертое места. iPhone 14 Pro Maх замыкает пятерку лидеров.

Подробней о Honor Magic5 Pro

Аппарат получил изогнутый 6.81-дюймовый LPTO OLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц и HDR10+. Железо тоже топовое: процессор Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, накопитель UFS 4.0 на 512 ГБ, а также батарея на 5100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Что касается фотовозможностей, то в составе основной камеры сразу три сенсора по 50 Мп. Также есть поддержка 5-кратного оптического и 100-кратного цифрового зума. Запись видео может вестись в 4K со скоростью 60 кадров в секунду в формате HDR10+ или Magic-Log.

На европейском рынке Honor Magic5 Pro оценили в 1199 евро (~47 000 грн). Базовая версия с камерами попроще (54+50+32 Мп) будет продаваться по цене 899 евро (~35 000 грн). Обе модели поступят в продажу в Европе 6 апреля.

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