В самой дешевой категории лидирует Redmi Note 11T Pro+, а в самой дорогой – Red Magic 8 Pro+.

Авторы популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свежие рейтинги лучших Аndroid-смартфонов по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях. Данные актуальны по состоянию на конец февраля 2023 года.

Если говорить о бюджетных устройствах, лучшее соотношение цены и производительности демонстрирует бренд Redmi, который принадлежит Xiaomi. На рынке флагманов премиум-класса хорошо зарекомендовали себя бренды Vivo и Nubia.

Redmi Note 11T Pro+ – лучший бюджетный смартфон на начало 2023

В самой дешевой категории до $300 первое место досталось Redmi Note 11T Pro. У него 6.6-дюймовый экран, процессор MediaTek Dimensity 8100 и батарея на 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт – аппарат набирает от 0 до 100% всего за 19 минут.

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Сразу за ним идет обычный Note 11T Pro с зарядкой попроще на 67 Вт. Замыкает тройку Redmi K60E – копия базового K60.

В категории до $450 лидирует смартфон Lenovo – Lenovo Legion Y70. Аппарат оснащен 6,67-дюймовым экраном AMOLED и предлагает разрешение FHD+ и частоту обновления до 144 Гц, а также поддержку HDR10+ и Dolby Vision.

Второе место занимает Redmi K60, а третье – Realme GT Neo5 с самой быстрой на сегодня зарядкой.

Redmi K60 Pro – надежный "середняк" от проверенного бренда

Гаджет Redmi также возглавляет топ смартфонов ценой до $600. Это модель Redmi K60 Pro. У нее 6.67-дюймовая OLED-матрица с 2K-разрешением, частотой 120 Гц, яркостью 1400 нит, а основная камера как в Xiaomi 13 – Sony IMX800 на 50 Мп.

Второе и третье место разделили между собой Realme GT2 Master Explorer Edition и OnePlus 11.

Среди более дорогих телефонов стоимостью до $750 первое место принадлежит vivo iQOO 11 с чипом Snapdragon 8 Gen 2, экраном 144 Гц и сверхбыстрой зарядкой на 200 Вт.

На втором месте расположилась его Pro-версия, а на третьем – Xiaomi 13 Pro.

Лучший из лучших – Red Magic 8 Pro+

И наконец, в рейтинге самых дорогих смартфонов стоимостью $750 и выше, как и месяцем ранее, лидирует Red Magic 8 Pro+, который получил самую топовую на сегодняшний день начинку.

Второе и третье место разделили между собой модели Vivo X90 Pro и Vivo X90 Pro+.

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