В последнее время все больше "яблочных" пользователей присматриваются к девайсам на базе Android. Мы собрали самые интересные варианты для разных пользователей и различных бюджетов.

Много пользователей Android со временем переходят на iPhone. Но в последнее время все чаще встречается обратный переход, и уже "яблочные" пользователи присматриваются к устройствам на новой для них операционной системе.

На Android, в отличие от iOS, есть действительно доступные смартфоны, многие из которых при доступном ценнике могут похвастаться рядом характеристик старших и более дорогих собратьев-флагманов.

Альтернатива iPhone SE на Android

Если вы фанатеете по классическому дизайну с огромными рамками и маленькими габаритами, то стоит обратить внимание на прошлогодний Xiaomi 12T.

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Он оснащен производительным чипсетом, высококачественным AMOLED-экраном с высоким разрешением, камерой на 108 Мп и быстрой зарядкой мощностью 120 Вт, что делает его одним из лучших смартфонов в своем классе.

iPhone XR

Несмотря на то, что iPhone XR вышел чуть ли не 5 лет назад, он по-прежнему пользуется популярность благодаря относительной компактности и сбалансированности по всем характеристикам.

Представленный в конце 2021 и выпущенный в начале 2022-го Xiaomi 12X – отличная замена "иксару". Он обладает топовыми характеристиками, включая изогнутый OLED-дисплей, достойная камера в компактном корпусе, крутая "фронталка", стереодинамики, большая батарея и быстрая зарядка.

В целом, в этой ценовой категории гаджет отрабатывает каждую копейку. Такие смартфоны как Xiaomi 12X на рынке сейчас редко встретишь.

iPhone 11

Данные показывают, что за последний месяц много людей проявили интерес к iPhone 11 – на сегодня это один из самых лучших айфонов в плане цена-качество. Но если вы ищете самый сбалансированный аппарат в пределах 15 000 грн, то Google Pixel 6 – лучший выбор.

Хоть у "гуглофона" есть объективные недостатки, к примеру, фирменный чип Google Tensor проигрывает большинству конкурентов по производительности и стабильности, а официально в Украине он не продается, у флагмана куча преимуществ. Главный среди них – качественная двойная камера на 50+12 Мп, которая снимает лучше айфоновской.

Устройство также получило оптическую стабилизацию, что обеспечивает плавность видео и высокое качество ночной съемки. Еще многих пользователей радует отсутствие оболочек – "чистый" Android по-своему красив и минималистичен, плюс для него свежие обновления выходят раньше остальных.

iPhone 12

Многие по-прежнему рассматривают вышедший в 2020 году iPhone 12 к покупке, несмотря на то, что на рынке есть куда более привлекательные предложения. К примеру, OnePlus 10 Pro.

Судите сами: устройство получило передовую LTPO AMOLED-матрицу диагональю 6,7 дюймов с разрешением QuadHD, частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. З камерами здесь тоже все в порядке: телевик на 8 Мп обеспечивает оптический 3,3х зум, а 50-Мп "ультраширик" до сих пор держит звание лучшего на рынке.

Наконец, "прошка" имеет отличную автономность благодаря емкому аккумулятору на 5000 мАч – смартфона хватает на день активного использования. В комплекте к нему идет 80-ваттный адаптер, который пополняет аккумулятор с 0 до 100% за полчаса.

iPhone 13/14

iPhone 14 и 14 Plus получились, мягко говоря, провальными. Отличий от 13-го поколения по минимуму, а за самую дешевую модель с объемом памяти 128 гигабайт в Украине просят от 40 000 грн.

В начале января был представлен новый OnePlus 11, который может стать отличной заменой последним айфонам. Он имеет новый чипсет Snapdragon 8 Gen 2, мощности которого хватит еще на 4-5 лет, а также 50-мегапиксельный сенсор, который, хоть и не лучший на рынке, но все же достоин внимания.

Его главный минус – аппарат пока не доехал до Украины и доступен только на AliExpress. Но если готовы подождать доставку около месяца, оно того будет стоить.

Ранее УНИАН делились советами, что можно сделать со старым смартфоном после покупки нового. Некоторые идеи могут быть достаточно неожиданными.

Также рассказывали, как почистить от пыли гнездо зарядки смартфона своими руками. Если ваш гаджет стал работать с перебоями, а после подключения к сети батарея, то заряжается, то нет, обратите внимание на состояние порта для зарядки – туда могла попасть пыль или мелкий мусор.

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