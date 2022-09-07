Напомним, что сентябрьский ивент яблочной корпорации состоится сегодня в 8 вечера по Киеву.

Уже сегодня вечером компания Apple проведет свой первый осенний ивент, на котором покажет новенькие iPhone 14. Согласно имеющимся данным, в 2022 году нас ждут базовая версия и Pro-модификация с заметно отличающимися характеристиками.

Собрали в кучу все инсайды редакторы 9to5Maс.

Отказ от "челки", функция Always-On Display и дисплеи ProMotion

Главное отличие iPhone 14 (и iPhone 14 Plus) от iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будет заключаться во внешнем виде. На смену вырезу Face ID придет более изящное решение, напоминающее врезанные в экран камеры в Android-смартфонах, а "челку" заменят на аккуратный вырез в форме "пилюли".

Видео дня

Если более дорогие модели наконец-то обзаведутся долгожданной функцией Always On Display, которая повсеместно встречается в Android-смартфонах.

К слову, режим "always-on" подразумевает, что экран айфона, даже будучи выключенным, демонстрирует пользователю время, уведомления, дату и другую системную информацию – как сейчас это происходит в Apple Watch – при этом потребляя минимальное количество энергии. Как это будет выглядеть, можно посмотреть в нашей новости по ссылке.

Также Pro-модели iPhone 14 оснастят матрицами LTPO OLED, которые "учат" экраны менять частоту обновления от 10 до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента. Базовые iPhone 14 останутся с экранами 60 Гц;

Новая система-на-чипе Apple A16

Каждое поколение номерных iPhone выходит с новым, более быстрым чипом. Однако на этот раз обычные iPhone 14 и iPhone 14 Plus будут оснащены старым чипом A15, тогда как Pro и Pro Max – свежим A16.

Впрочем, есть причины полагать, что обычные iPhone 14 получат разогнанный A15+, который в настоящее время используется в линейке iPhone 13.

Масштабное обновление камеры

В 2022 году Apple наконец-то заменит 12 Мп модуль главной камеры на 48 Мп сенсор, что позволит снимать видео в 8К. Но достанется такой апдейт опять же лишь iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Напомним, что сентябрьский ивент яблочной корпорации состоится сегодня в 8 вечера по Киеву. Впервые с начала пандемии в 2020-м презентация пройдет в "живом" формате.

УНИАН будет вести текстовую трансляцию презентации и сообщит о всех новинках на сайте.

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