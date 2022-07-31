Купертиновцы уже готовятся к внедрению функции.

Официального анонса еще не было, но многие сетевые инсайдеры уверяют, что устройства Pro-линейки iPhone 14 обзаведутся долгожданной функцией Always On Display, которая повсеместно встречается в Android-смартфонах.

Благодаря журналу обновления iOS 16, портал 9to5Mac смог воспроизвести то, как это будет выглядеть вживую.

К слову, режим "always-on" подразумевает, что экран айфона, даже будучи выключенным, демонстрирует пользователю время, уведомления, дату и другую системную информацию – как сейчас это происходит в Apple Watch – при этом потребляя минимальное количество энергии.

Эта функция изначально планировалась для iPhone 13, но по каким-то причинам не вышла в свет.

Если ничего не изменится, презентация линейки iPhone 14 P состоится в сентябре. К слову, ранее была информация, что из-за новой волны "коронавирусной истерии" в Китае Apple не успеют вовремя наладить производство 14-й серии.

Помимо очевидных айфонов, Apple готовит массовые обновления практически всех своих устройств: от "умных" часов и планшетов до наушников и компьютеров Mac.

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