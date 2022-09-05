Подтвердилась информация, что стартовый ценник на новенькие айфоны ощутимо вырастет впервые за 5 лет.

За два дня до сентябрьской презентации Apple в интернет просочилась информация о характеристиках 14-го модельного ряда смартфонов iPhone.

Она подтверждает предыдущие утечки – нас ждет четыре новых айфона, и mini среди них нет.

Каким будет iPhone 14

Дисплей: 6,1″, 2532 ×1170 пикселей;

Процессор: Apple A15;

Камера: два модуля, главный на 12 Мп, съемка видео в 4K;

Память: 6 ГБ DDR4X;

Аккумулятор: 3279 мАч;

Накопитель: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ.

iPhone 14 Plus, который заменит iPhone 13 mini, имеет на борту аналогичные характеристики, за исключением дисплея – здесь он 6,7 дюймовый –, и аккумулятора – 4325 мАч против 3279 у начальной версии.

Видео дня

Каким будет iPhone 14 Pro

Дисплей: 6,1″, 2532 ×1170 пикселей;

Процессор: Apple A16;

Камера: три модуля, главный на 48 Мп, съемка видео в 8K;

Память: 6 ГБ DDR4X;

Аккумулятор: 3200 мАч;

Накопитель: 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ.

Здесь аналогичная ситуация – версия iPhone 14 Pro Max обладает больше, 6.7-дюймовым экраном, и лучшей автономностью – 4323 мАч против 3200 у Pro-версии.

Сколько будет стоить iPhone 14

Просочившийся раньше времени листок от китайских инсайдеров также раскрыл стоимость смартфонов серии iPhone 14. Здесь тоже без особых сюрпризов – стартовый ценник на новенькие айфоны ощутимо вырастет впервые за 5 лет.

Цена iPhone 14 стартует от 6 699 юаней (≈36 000 грн);

Цена iPhone 14 Plus стартует от 7 399 юаней (≈39 000 грн);

Цена iPhone 14 Pro стартует от 9 899 юаней (≈52 000 грн);

Цена iPhone 14 Pro Max стартует от 10 899 юаней (≈58 000 грн).

Первая осенняя презентация Apple 2022 пройдет уже в эту среду, 7 сентября, в 20:00 по киевскому времени. Кроме айфонов, также ожидается анонс новой линейки умных часов и второе поколение AirPods Pro.

УНИАН будет вести текстовую трансляцию презентации и сообщит о всех новинках на сайте.

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