По слухам, первым смартфоном на базе Dimensity 9200+ станет iQOO Neo 8 Pro.

Рынок флагманских чипов для смартфонов на базе Android готовится к пополнению –10 мая MediaTek представит свой новый процессор Dimensity 9200+. В базе данных бенчмарка Geekbench 6 уже появились результаты тестов – новинка оказалась мощнее флагманского процессора Qualcomm.

Так, неназванный смартфон Vivo на базе Dimensity 9200+ набрал в бенчмарке в одноядерном и многоядерном тестах 2121 и 5655 баллов соответственно. Самый производительный смартфон на рынке – Asus ROG Phone 7 Ultimate с чипом Snapdragon 8 Gen 2 – в этом же тесте показывает результат в 1992 и 5641 баллов.

На данный момент MediaTek не уточняет, какие инновации стоит ждать от Dimensity 9200+, но уже известно, что чип оснастят одним суперядром ARM Cortex-X3 с частотой 3,35 ГГц, тремя ядрами Cortex-A715 с частотой 3,0 ГГц и четырьмя ядрами Cortex A-510 с частотой 2,0 ГГц.

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По слухам, первым смартфоном на базе нового чипа станет iQOO Neo 8 Pro, который помимо мощнейшего на рынке чипа, также порадует солидными конфигурациями памяти до 16/512 ГБ и актуальным Android 13 из коробки. Премьера аппарата ожидается до конца мая.

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Напомним, по итогам марта 2023 года флагманские смартфоны на чипе Snapdragon 8 Gen 2 заполонили собой все 10 высших позиций рейтинга AnTuTu. На глобальном рынке в топ-3 самых быстрых флагманов находятся Red Magic 8 Pro, vivo X90 Pro+ и Xiaomi 13 Pro.

В то же время в рейтинге самых производительных Android-смартфонов субфлагманского уровня, наоборот, доминируют телефоны с процессором MediaTek. Здесь на первом месте iQOO Neo7 на базе Dimensity 8200.

Ранее специалисты AnTuTu также делились топом лучших Android-смартфонов 2023 года в категории "цена-качество". В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 11T Pro, а в самой дорогой – Red Magic 8 Pro+. Также отмечается, что в последние месяцы мобильный рынок "захватили" модели Redmi и OnePlus.

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