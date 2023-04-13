ROG Phone 7 и 7 Ultimate получили прежний дизайн, но начинка обновилась.

Компания ASUS представила новые смартфоны для геймеров – ROG Phone 7 и 7 Ultimate. На сегодня это самые мощные Андроиды в мире: в бенчмарке AnTuTu обе модели набирают по 1 350 000 баллов.

Основные технические характеристики такие:

дисплей 6.78’’, FullHD+ и 165 Гц, сенсор 720 Гц, отклик 1 мс;

процессор Snapdragon 8 Gen 2, 16+512 ГБ памяти;

аккумулятор 6000 мАч, быстрая зарядка 65 Вт;

тройная система охлаждения: медная пластина, трубки и кулер.

Android 13 (обещают 4 года обновлений).

Что касается фотовозможностей, то спереди установлена камера на 32 Мп, а в составе основной камеры три сенсора – 50+13+5 Мп с шириком и макро. Из других особенностей: защита от пыли и влаги по стандарту IP54 и RGB-подсветка логотипа.

Версия Ultimate отличается миниатюрным OLED-экраном на задней панели для уведомлений и анимаций, а также специальным отверстием, к которому подключается фирменный кулер AeroActive Cooler – он теперь не только охлаждает смартфон, но еще и выполняет роль сабвуфера. В остальном обе модели идентичны.

Видео дня

В Европе ASUS ROG Phone 7 стоит от 999 евро (40 000 грн), а ROG 7 Ultimate от 1399 евро (56 800 грн). Кулер AeroActive Cooler 7 идет в комплекте только с последним. Отдельно за него просят 110 евро (4500 грн).

ASUS обычно запускает два продукта игровой линейки ROG в год. В первой половине выходит обычный ROG Phone, а во второй – устройства серии "D". Это одни из самых мощных и самых дорогих игровых смартфонов, доступных на рынке.

Вместе с тем смартфоны, на удивление, демонстрируют топовую автономность. Известный профильный портал Tom's Guide назвал ROG Phone 6 Pro "чемпионом автономности" в 2022 году. При непрерывном использовании в режиме 167Гц батареи смартфона хватает на 15 часов и 30 минут.

Напомним, ранее Asus выпустила уникальный ноутбук-трансформер, который можно носить на себе. Задачей было создание эффективного решения для продюсеров и дизайнеров, чтобы они могли делать заметки и зарисовки на ходу.

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