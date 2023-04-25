Ключевыми критериями при отборе стали пять факторов: производительность, экран, камеры, батарея и программное обеспечение.

Редакция портала Engadget составила актуальный список из лучших Android-смартфонов, соответствующих разным предпочтениям и бюджетам. Все они рекомендованы для покупки в 2023 году, а в перечень вошли модели от Google, OnePlus и Samsung.

Обозреватели отмечают, что ключевыми критериями при отборе стали пять факторов: производительность, экран, камеры, батарея и программное обеспечение.

Лучшим флагманом для покупки в 2023 году был признан Google Pixel 7 Pro, в котором недостаток производительности компенсируется первоклассным программным софтом от Google. На фоне конкурентов он также выделяется оригинальным дизайном и одним из лучших наборов камер среди всех смартфонов, доступных сегодня.

Видео дня

Базовый Pixel 7 отличается от Pro-модели 6.3-дюймовой матрицей с Full HD+ и частотой 90 Гц, отсутствием телевика, 8 ГБ оперативной памяти, а также емкостью аккумулятора – 4355 мАч. Но независимо от того, предпочитаете ли вы смартфоны меньшего или большего размера, вы не ошибетесь, выбрав Pixel 7 или Pixel 7 Pro, пишет Engadget.

В то же время китайский смартфон OnePlus 11 назвали оптимальным Android-устройством среднего класса. Его рекомендуют тем, кто хочет аппарат с большим экраном, хорошими камерами и топовой производительностью, но не готов переплачивать за традиционный флагман.

Отмечается, что благодаря мощной проводной зарядке OnePlus мощностью 100 Вт смартфон заряжается быстрее, чем любой другой конкурент от Google или Samsung. Что касается фотовозможностей, то постоянное партнерство компании с Hasselblad привело к заметному улучшению качества изображения.

Лучшим бюджетным смартфоном, по версии обозревателей, оказался Pixel 6a. Отмечается, что Google удалось добиться исключительного баланса цены и качества. Ни одно другое устройство в этом сегменте не может потягаться с "гуглофоном" в плане камеры, софта и производительности.

В то же время обязательство Google по обновлению программного обеспечения означает, что покупателям гарантируют как минимум трехлетнюю поддержку ОС и пять лет исправлений безопасности.

Samsung Galaxy S23 Ultra назвали лучшим смартфоном премиум класса, а лучшим складным смартфоном стал другой аппарат производителя – Galaxy Z Fold4. Последний превращается из смартфона в планшет одним движением, благодаря двумя экранами диагональю 6,2 и 7,8 дюйма.

В 2023 году можно купить телефон, способный на все, что пожелает пользователь, имея в кармане не больше $150. Специалисты портала Gizchina составили свой рейтинг лучших бюджетных Android-смартфонов, вышедших в последние пару лет.

В свою очередь УНИАН делился рейтингом лучших компактных смартфонов для покупки в 2023 году. Они не займут много места в кармане и подойдут для повседневных задач, а также развлечений.

Вас также могут заинтересовать новости: