Ожидается, что iPhone 13 mini исчезнет из продажи уже сегодня, после презентации iPhone 15.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман подтвердил, что у Apple завершаются запасы смартфона iPhone 13 mini: сейчас интернет-магазин обещает доставить модель за 6–8 недель в зависимости от конфигурации.

Авторы издания MacRumors отметили, что обычно подобное происходит, когда компания завершает производство устройств. В связи с этим эксперты считают, что Apple намерена похоронить линейку самых компактных флагманов.

Если эта информация подтвердится, у американского производителя останутся смартфоны только с диагональю 6,1 дюймов и больше. Пока что у покупателей остается компактная альтернатива в виде доступных iPhone SE, но, по слухам, условный iPhone SE 4 тоже получит 6,1-дюймовый корпус.

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В сериях iPhone 12 и iPhone 13 Apple попыталась вернуть на рынок смартфоны с маленькими дисплеями. Однако мизерный спрос и слабые продажи фактически поставили крест на их будущем. Позже компания заменила компактные "mini" на "Plus" с увеличенным экраном. Однако прошлогодний iPhone 14 Plus тоже оказался никому не нужен.

Отметим, что в 2023 на рынке по сути не осталось компактных, но мощных смартфонов. Например, в мире Android компактными телефонами считаются модели с диагональю в районе 6 дюймов – остальные аппараты с меньшими дисплеями позиционируются как бюджетники и не могут похвастаться мощной "начинкой".

А меж тем до презентации iPhone 15 осталось меньше пяти часов. Помимо традиционных айфонов, должны показать новые модели смарт-часов Apple Watch и обновленные AirPods с USB-C.

Посмотреть презентацию онлайн можно как на официальном сайте Apple, так и на YouTube-канале. О главном оперативно расскажем на сайте, также будем публиковать в отдельной заметке тезисы во время презентации.

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