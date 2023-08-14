Новый смартфон получит дизайн iPhone 14, USB-C и новую кнопку "Действие". Выйдет он не раньше 2025 года.

В Сети было немало слухов о том, что Apple решила похоронить линейку iPhone SE из-за слабых продаж, однако теперь все больше источников утверждают, что купертиновцы перезапустили разработку условного iPhone SE 4.

По сведениям известного инсайдера Unknownz21, внешний вид iPhone SE 4 будет базироваться на актуальном iPhone 14, то есть исчезнет кнопка "Домой" и широкие рамки сверху и снизу от экрана. Ну а 4.7-дюймовый LCD-экран заменит 6.1-дюймовый OLED.

Также бюджетный iPhone SE 4 получит одну из ключевых функций еще не выпущенных iPhone 15 – новую кнопку "Действие" вместо переключателя беззвучного режима. На нее можно будет назначить действие по желанию, как это уже возможно в Apple Watch Ultra.

Видео дня

Инсайдер также приписывает грядущей новинке разъем USB Type-C вместо Lightning. Такого порта пока нет ни в одном из Айфонов – первыми станут грядущие модели 15-го модельного ряда. А вот основная камера якобы останется одиночной – как в iPhone SE‌ (2022).

Ранее появилась информация, что новый iPhone SE выйдет не раньше 2025 года. Причина задержки кроется в затянувшейся разработке собственного 5G-модема. Именно эта модель станет испытательной площадкой 5G-модемов Apple.

Стоит ли покупать iPhone SE в 2023 году

Последний на сегодня iPhone SE был выпущен в марте 2022 года, так что на данный момент он довольно свежий. Предыдущая модель в серии вышла в 2020 году, то есть поколение было актуальным два года. В случае же с iPhone SE 3, как видится, актуальным он будет минимум три года.

Согласно статистике за прошлый год, iPhone SE 2022 стал одним из самых продаваемых смартфонов года. И это несмотря на устаревший дизайн, маленький экран и слабый аккумулятор.

Ранее Apple подтвердила, что iPhone SE 2022 также получит обновление до новенькой iOS 17.

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