Один из главных плюсов iPhone 13 mini заключается в том, что он, скорее всего, станет последним компактным телефоном от Apple.

Смартфон Apple 13-го поколения, компактный iPhone 13 mini, назвали лучшим телефоном для замены устаревшего яблочного гаджета. Многие пользователи задаются вопросом, какой айфон купить, если нынешний давно устарел, а тратить очень много денег на новый не хочется.

Как говориться в публикации авторитетного издания The Verge, мини-версия айфона 13 не сильно отстает от последнего iPhone 14 в плане функционала, зато стоит заметно дешевле.

Один из главных плюсов iPhone 13 mini заключается в том, что он, скорее всего, станет последним компактным телефоном от Apple. В то же время многим пользователям удобнее пользоваться как раз небольшим девайсом, который хорошо помещается в руке, пишет The Verge. Еще у этой модели хорошая камера и видеосъемка, а также удобная эргономика.

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По словам редактора The Verge, он продал свой iPhone 11 и по трейд-ин приобрел iPhone 13 mini, цена на который упала до $600 (около 22 000 грн). Но в Украине трейд-ин не особо распространен – выложить за новенький смартфон все равно придется порядка 30 000 грн.

Напомним, что с выходом линейки iPhone 14 Apple решила заменить "мини" устройство совершенно новым устройством "Плюс". Смартфон выпускали в течение двух лет, однако в прошлом году отказались от него в пользу Plus – модели с увеличенным дисплеем, но без функций Pro-версии.

Презентация новой линейки iPhone 15 традиционно состоится в сентябре. Скорее всего, в этом году Apple представит сразу 5 моделей iPhone 15: базовый, Plus, Pro, Pro Max, а также очень дорогой флагманский Ultra.

Ожидается, что iPhone 15 Ultra предложит перископную телекамеру, двойную селфи-камеру и титановую заднюю панель с загнутыми гранями. Приставкой Ultra Apple хочет еще больше подчеркнуть "премиальность" самого дорогого айфона в линейке, как это обычно делают Android-производители.

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