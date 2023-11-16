Они демонстрируют оптимальный баланс цены и производительности, поэтому недавно выпущенные процессоры Intel 14-й серии в список не попали.

Авторы популярного "железного" портала Tom’s Hardware обновил свой рейтинг лучших процессоров для игровых сборок по состоянию на осень 2023 года. Они демонстрируют оптимальный баланс цены и производительности.

К примеру, недавно выпущенные процессоры Intel 14-й серии вовсе не попали в топ. Они имеют то же количество ядер, что и их предшественники, и предлагают незначительное увеличение тактовой частоты, что делает их тусклым вариантом для обновления в 2023 году.

Лучшим решением для сборки игрового ПК назвали Core i5-13400F. При цене в $207 он обеспечивает высокую производительность в играх, поддерживает разгон ОЗУ, а также позволяет сэкономить на сборке за счет более доступной памяти стандарта DDR4.

Если вы планируете сборку на DDR5, Ryzen 5 7600 – лучшая альтернатива. Он обладает схожей производительностью, однако игровая сборка на его основе будет отличаться повышенной стоимостью за счет дороговизны материнских плат AM5 и памяти DDR5. Видео дня

Лучшим премиальным процессором для гейминга назвали Ryzen 7 7800X3D, который стоит $699. Он является самым быстрым игровым чипом на рынке, способным обгонять куда более дорогие решения от конкурентов из Intel.

Альтернативным решением является Core i7-13700K. Он немного уступает Ryzen 7 7800X3D в плане продуктивности, но позволяет собрать систему с использованием более доступных материнских плат и памяти DDR4, при этом сам он стоит $409.

Помимо этого пользователи советуют обратить внимание на Ryzen 7 5800X3D. Он обеспечивает первоклассную игровую производительность, но что самое главное, совместим почти со всеми платами платформы AM4.

Не вошли в пятерку лучших, но находятся в десятке: Ryzen 9 7950X3D, Core i9-13900K, Core i5-13600K, Core i3-13100F и Ryzen 5 5600. Каждый из них предлагает лучшую производительность в своем ценовом сегменте.

В то же время в 2023 году ситуация с доступностью и ценой новых видеокарт стала заметно лучше и сейчас, пожалуй, лучшее время для сборки игрового ПК. УНИАН делился рейтингом лучших видеокарт для любого бюджета, которые можно купить сегодня.

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