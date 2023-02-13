Intel, ожидаемо, одержал победу, демонстрируя лучше соотношение цены и производительности.

AMD и Intel – главные конкуренты на рынке компьютерных процессоров. Эксперты ресурса Tom's Hardware решили оценить самые актуальные модели обоих производителей с целью выяснить, какие чипы лучше и почему.

Процессоры сравнивались по семи критериям: цена, производительность в играх и приложениях, возможности для разгона, энергопотребление, софт, архитектура, безопасность.

Intel Core 13 против AMD Ryzen 7000

Авторы отмечают, что на данный момент, если вы ищете самые быстрые чипы на рынке по доступной цене, вам следует обратить внимание на серию Intel Raptor Lake 13-го поколения.

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Ответом на них со стороны AMD являются процессоры серии Ryzen 7000 на базе Zen 4. Однако эти чипсеты по-прежнему требуют докупать дорогие материнские платы и DDR5, что запутывает ценностное предложение.

Как результат, Intel одержал победу со счетом 7:4.

У процессоров Intel лучше соотношение цены и качества.

Они быстрее в играх.

Показывают отличные результаты в приложениях и больше подходят для создателей контента (работы с фото, видео и т.д.).

Они хороши для разгона.

Сильной стороной Intel являются софт и драйвера.

У актуальных чипов Intel лучше спецификации.

У них отличная архитектура.

Что касается AMD Ryzen 7000, то главные "фишки" этих процессоров – энергопотребление, более совершенный техпроцесс, высокий уровень безопасности и также качественная архитектура.

Из чего собрать игровой компьютер в 2023 году

Несмотря на то, что после "смерти" майнинга видеокарты и компьютерные комплектующие сильно подешевели, ПК-игроки не спешат делать апгрейд.

Согласно подробному отчету, доступному на сайте Steam, на начало 2023 года самой популярной видеокартой среди игроков остается GeForce GTX 1650 – она установлена в 6.04% систем. На втором и третьем местах находятся GTX 1060 и мобильная RTX 3060.

В разделе, посвященному процессору, доминируют ПК с 6-ядерным CPU с частотой 2,3-2,69 ГГц. Что касается оперативной памяти, то в большинстве игровых компьютеров установлено 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система преимущественно к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей.

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