Стоимость чипов 14-го поколения не изменилась, а производительность заметно выросла.

Компания Intel запустила продажи флагманского чипа Core i9-14900K – на сегодняшний день это самый мощный в мире процессор для настольных ПК, который способен работать на частоте 6 ГГц прямо из коробки.

В составе процессора 24 ядра: восемь производительных с частотой от 3.2 до 6 ГГц и 16 энергоэффективных. Есть интегрированная графика Intel UHD Graphics 770, 36 МБ кеш-памяти L3 и скоростная оперативная память стандартов DDR5-5600 и DDR4-3200.

Этот процессор, известный как Raptor Lake Refresh, стал частью 14-го поколения настольных процессоров Intel. Всего в линейке шесть чипов: Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K, а также их версии с индексом KF, которые отличаются только отсутствием встроенной графики.

Видео дня

Что касается цен, то Intel сохранила их на уровне с чипами предыдущего поколения. Таким образом, несмотря на впечатляющие характеристики, стоимость Core i9-14900K составляет $589, что делает его более доступным по сравнению с тем же Ryzen 9 7950X от AMD.

Стоит отметить, что флагманская модель не является единственным обновлением в линейке. У Core i7-14700K, например, в сравнении с предшественниками, стало на четыре малых ядра больше, что делает его интересным выбором для тех, кто ищет баланс между производительностью и ценой.

Вдобавок, все новые процессоры 14-го поколения используют сокет LGA 1700, поэтому они совместимы с материнскими платами Intel 600-й и 700-й серий, а также поддерживают Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

В то же время процессоры AMD Ryzen 8000-серии на основе архитектуры Zen 5 дебютируют только в первом квартале 2024 года. Как ожидается, они сохранят количество ядер (до 16), получат больше кеша и покажут прирост производительности на 20–25%.

Ранее специалисты популярного портала Tom's Hardware обновили рейтинг самых лучших видеокарт на сегодняшний день. Внезапно, они посоветовали не игнорировать адаптеры Intel, а GeForce RTX 4090, как и раньше, нет альтернатив.

Вас также могут заинтересовать новости: