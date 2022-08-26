Они идеально подойдут для комфортного домашнего использования, гарантируя качественную защиту от вирусов.

В 2022 году рынок антивирусного ПО насыщен множеством всевозможных решений и разработчики каждого убеждают, что именно их продукт самый надежный.

Как правило, пока сам не попробуешь – не узнаешь, какой антивирус лучше для тебя. Благо, большинство из них сейчас распространяются по условно бесплатной модели. О них и пойдет речь в заметке ниже

Нужен ли вообще антивирус в 2022

Короткий ответ – да.

Более развернутый – современные антивирусы представляют собой больше чем просто фильтр от вредоносных программ. Например, они могут защитить вас от фишинговых атак, кибер-атак и программ-вымогателей. Также большинство антивирусов предлагает такие дополнительные функции, как спам-фильтры, родительский контроль, расширенный брандмауэр и т.д.

Вместе с тем довольно соблазнительно думать, что от вирусов можно защититься, банально соблюдая принципы веб-гигиены. И это в определенной степени верно, но каждый год появляются новые вредоносные приложения и вирусы. Возможно, завтра вы столкнетесь с чем-то, что станет для вас неожиданностью.

Какой антивирус поставить 2022

Avira Free Antivirus

Операционная система: Windows, Mac, Android, iOS;

Особенности: обнаружение вирусов, защита от фишинга, встроенный VPN, инструменты оптимизации системы;

Плюсы: работает в фоновом режиме абсолютно незаметно для пользователя, обнаруживает 99,7% проверенных угроз, имеет внушительный функционал;

Минусы: надоедливая всплывающая реклама.

Sophos Home

Операционная система: Windows;

Особенности: обнаружение вирусов, защита от фишинга, родительский контроль, защита до 10 ПК;

Плюсы: простой в использовании и ненавязчивый, предусмотрены инструменты облачной защиты;

Минусы: отсутствие функции сканирования и обновления по расписанию,

360 Total Security

Операционная система: Windows, Android и macOS;

Особенности: обнаружение вирусов, фаервол, защита веб-браузера, оптимизация системы;

Плюсы: включает в себя аж пять антивирусных движков, содержит инструмент проверки Wi‑Fi‑сетей и "песочницу";

Минусы: множество функций сомнительной полезности вроде "Оптимизации" и "Очистки".

Malwarebytes Free

Операционная система: Windows, macOS, Android, iOS;

Windows, macOS, Android, iOS; Особенности: обнаружение вирусов, защита от фишинга, сканирование оперативной памяти и объектов автозапуска;

обнаружение вирусов, защита от фишинга, сканирование оперативной памяти и объектов автозапуска; Плюсы: простой интерфейс, хороший антивирусный сканер.

простой интерфейс, хороший антивирусный сканер. Минусы: фоновый мониторинг только в премиум‑версии.

Microsoft Defender

Операционная система: Windows;

Особенности: обнаружение вирусов, защита от программ-вымогателей, защита веб-камеры и конфиденциальности, веб-фильтрация;

Плюсы: солидная защита, совершенно не влияющая на работу системы;

Минусы: небогатая функциональность.

Достаточно ли бесплатной антивирусной защиты

И да и нет. Оба продукта использует тот же механизм защиты от вирусов – центральную технологию, которая контролирует устройство и борется с вредоносным ПО

В то же время антивирусные программы премиум-класса помимо основных предлагают полезные дополнительные функции. Например, надежная система родительского контроля может стать огромным плюсом для тех, у кого есть дети. Или специальный уровень защиты от программ-вымогателей, который поставляется только с платным продуктом.

Ранее УНИАН рассказывал, какие файлы и папки можно удалить на диске С, не сломав при этом компьютер. Эта заметка в первую очередь пригодится владельцам ультрабуков с малым объемом памяти.

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