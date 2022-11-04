Акция будет действовать до 2 декабря 2022 года.

Американская корпорация Apple завлекает пользователей в свои стриминговые сервисы и в рамках промо-кампании раздает два месяца бесплатной подписки в своем онлайн-кинотеатре Apple TV+.

Предложение актуально для пользователей по всему миру, в том числе для жителей Украины. Единственное условие – отсутствие действующей оплаченной подписки Apple TV+.

Получить подарочный ваучер можно по этой ссылке. Акция будет действовать до 2 декабря 2022 года.

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Подробней о Apple TV+

Apple TV+ – это стриминговый сервис по типу Netflix, но с эксклюзивным контентом от Apple. С момента запуска в 2019 году там появилось немало достойного материала.

Под фильмы и сериалы создан дубляж и субтитры почти на 40-ка языках, включая субтитры на украинском и русском языках. К примеру, сегодня, 4 ноября, там состоится премьера фильма "Мост через озеро" (Causeway) с Дженифер Лоуренс в главной роли.

Ранее УНИАН писал, что Apple решила отложить релиз новых Mac до 2023 года. Речь идет об обновленных моделях MacBook Pro 14" и 16" с чипсетами M2 Pro и M2 Max и Mac mini с M2 и, возможно, M2 Pro.

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