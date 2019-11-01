В Украине и еще более чем ста странах мира запустили стриминговый сервис Apple TV+

Это сервис подписки с полностью оригинальным контентом по цене $4,99 в месяц.

1 ноября американская компания Apple запустила стриминговый сервис Apple TV+ в 107 странах мира, включая Украину.

Это сервис подписки с полностью оригинальным контентом по цене $4,99 в месяц. Доступ могут получить до шести членов семьи. Новый сервис доступен в приложении Apple TV на iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac и других платформах, а также на сайте tv.apple.com. Приложение Apple TV можно найти и на некоторых моделях телевизоров Samsung Smart TV. Об этом сообщает НВ.

Сериалы выходят на английском языке. Доступны озвучки на французском, немецком, итальянском, японском, португальском, испанском и некоторых других языках. Также можно включить субтитры. Они, в частности, доступны на украинском и русском языках.

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Сейчас представлены девять телешоу, в том числе сериалы «Утреннее шоу» с Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Стивом Кареллом, «Видеть» с Джейсоном Момоа, «Ради всего человечества», «Дикинсон» и другие.

Издание Financial Times писало, что Apple выделила на новый сервис порядка $6 млрд. Изначально планировалось потратить только $1 млрд. Сервисом занимаются Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург, которые до прихода в Apple работали в Sony Pictures Television. По информации FT, на сериал «Утреннее шоу» потратили несколько сотен миллионов долларов. Серии этого шоу обошлись дороже, чем серии Игры престолов (по данным СМИ, в последнем сезоне каждый эпизод стоил $15 млн). Бюджет Apple TV+ значительно ниже ожидаемых расходов стримингового сервиса Netflix в этом году (примерно $15 млрд).