Подобный апгрейд сделает экран смартфона более устойчивым к царапинам и яркому свету.

Пока мы ждем iPhone 16, инсайдеры уже "сливают" подробности об iPhone 17. Apple уже запланировала, какие смартфоны покажет в 2025 году, и определила их ключевые особенности, ради которых фанаты бренда захотят обновить свои телефоны.

Главной особенностью серии iPhone 17 окажется новое антибликовое покрытие дисплея, которые уже используется в Galaxy S24 Ultra, пишет MacRumors.

Подобный апгрейд позволит экранам iPhone лучше противостоит царапинам и падениях, а при ярком освещении данное стекло отражает намного меньше света, чем защитные стекла, установленные на других смартфонах. И это подтверждают живые фото-сравнения iPhone 15 и Galaxy S24 Ultra.

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По словам источника, специальное оборудование для нанесения такого слоя было передано в цепочку поставок Apple, но к релизу iPhone 16 его не успеют запустить, поэтому его внедрения стоит ждать в iPhone 2025 года.

К слову, это уже третий "слив" по iPhone 17. В ранних сообщениях говорилось, что в линейке iPhone 17 Apple впервые за долгое время "прокачает" селфи- камеру, а Pro-модели могут иметь значительно большее время автономной работы.

Что касается iPhone 16, то в этом году Apple намерена сделать больший упор на камерах. Для этого даже установят корпусе еще одну кнопку, с помощью которой можно будет настраивать зум и фокус. А экраны Pro-моделей вырастут впервые за много лет.

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