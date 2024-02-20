Два новых оттенка заменят "титановый синий" и "натуральный титан", который впервые появился в iPhone 15 Pro.

Известный Аpple-инсайдер, скрывающийся в соцсетях под ником Majin Bu, заявил, что в серии iPhone 16 Pro появится два новых цвета. Флагманские смартфоны выйдут в Desert Titanium и Titanium Gray.

Первый представляет собой новый оттенок золотого, в стиле iPhone 14 Pro, но с более "глубокими" тонами. Второй очень напоминает "пространственно-серый", который использовался еще в iPhone 6 много лет назад.

Новые цвета iPhone 16 Pro показали на рендерах:

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Таким образом, новый золотой и серый оттенок заменят "титановый синий" и "натуральный титан", который впервые появился в iPhone 15 Pro. Также на выбор покупателям останутся стандартные варианты – белый и черный.

Отмечается, что один из любимейших цветов фанатов Apple остается "серый космос", в который сейчас красят не только iPhone, но и MacBook. А в 2013 году Apple выпустила золотой iPhone 5s, цвет прочно закрепился в линейке смартфонов.

Напомним, что анонс линейки iPhone 16, в том числе и Pro-моделей, должен состояться в сентябре 2024 года. Устройствам приписывают радикально новый дизайн камеры, а на корпусе появится еще одна кнопка, с помощью которой можно будет настраивать зум и фокус.

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