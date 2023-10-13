Если слухи подтвердятся, флагманы Apple 2025 года могут иметь значительно большее время автономной работы.

Инсайдер Минг-Чи Куо, известный своими точными прогнозами по поводу грядущих продуктов Apple, вновь порадовал новыми инсайдами. На этот раз касательно серии смартфонов iPhone 17. Она должна дебютировать осенью 2025 года.

В iPhone 17 ожидается компактная материнская плата из нового материала, что позволит инженерам Apple сэкономить пространство внутри смартфонов. Если это произойдет, яблочные флагманы могут иметь значительно большее время автономной работы.

В заметке говорится, что печатные платы новинок 2025 года могут быть изготовлены из меди со смолистым покрытием Resin Coated Copper (RCC), благодаря которому платы станут тоньше и их можно будет легче сверлить ввиду отсутствия стекловолокна.

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По данным аналитика, Apple уже экспериментирует с этой технологией, но ее появление в iPhone 2024 года ждать не стоит. Дело в том, что RCC пока не проходят тесты на прочность. В частности, их хрупкость дает о себе знать при испытательных падениях прототипов.

Крупнейший поставщик RCC в мире, корпорация Ajinomoto, должна увеличить его прочность до 3-го квартала 2025 года, чтобы Apple могла использовать эту технологию для создания материнских плат iPhone 17 Pro и 17 Pro Max/Ultra.

Ранее эксперты рассказали, почему стоит дождаться iPhone 2024 вместо покупки iPhone 15 Если верить слухам и утечкам, в линейке iPhone 16 апдейт будет более существенный. В частности, впервые за много лет ожидается увеличение диагонали экранов, а Pro-модели получат сразу шесть камер в основном модуле.

В то же время сама Apple накануне подтвердила фатальный недостаток "титановых" iPhone 15 – их опасно покупать. Многие пользователи сообщают о перегреве, вздутии батареи и выгорании дисплея в новых смартфонах.

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