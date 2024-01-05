В линейке iPhone 17 Apple впервые за долгое время "прокачает" фронтальную камеру.

Известный инсайдер Минг-Чи Куо, который крайне редко ошибается, когда речь заходит о технике Apple, сообщил, что в 2025 году все модели iPhone 17 получат серьезный апгрейд. Впервые за долгое время Apple "прокачает" фронтальную камеру.

Ожидается, что вместо 12-мегапиксельного сенсора iPhone 17 получит 24-мегапиксельный с шестиэлементным объективом. Благодаря этому фото станут четче, ярче и с большим количеством деталей, пишет MacRumors.

Как известно, с выходом iPhone 11 селфи-модуль получил разрешение 12 Мп и с тех пор в нем менялась лишь светочувствительность. В то время как Android-смартфонов последних лет уже получают селфи-камеры разрешением 24, 48 или даже более 100 Мп.

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Недостатком перехода на новую селфи-камеру является стоимость модуля. Согласно источнику, он будет в два раза дороже, чем тот, что установлен в смартфонах линейки iPhone 15.

Ранее также была информация, что iPhone‌ 2025 года станет первым ‌‌айфоном с подэкранной системой Face ID. А базовые модели iPhone 17 наконец переведут на 120-герцовые дисплеи.

Что касается линейки iPhone 16, то она, возможно, не принесет никаких кардинальных изменений. При этом цена заметно вырастет. По крайней мере так считают аналитики из инвестиционной компании Barclays.

Ожидается, что самым заметным изменением будет увеличение габаритов – модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат дисплеи с диагональю 6,3 и 6.9 дюйма. Таким образом, дисплей "Про Макс" будет больше, чем у конкурентной модели Samsung Galaxy S24 Ultra.

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