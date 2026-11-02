Steam раскрыл, на каких видеокартах играют пользователи в 2026 году

Легендарная GeForce RTX 3060 разделила первое место с более современной RTX 5070 в октябрьском рейтинге.

GeForce RTX 3060 вновь оказалась на вершине рейтинга самых популярных видеокарт среди пользователей Steam. Это следует из октябрьской статистики Valve, которая ежемесячно публикует данные об оборудовании и программном обеспечении компьютеров игроков.

По итогам октября 2026 года доля RTX 3060 составила 3,78%. Интересно, что народный хит прошлых лет разделил первое место с новейшей моделью RTX 5070 , которая тоже получила 3,78% голосов. Третью строчку рейтинга заняла мобильная GeForce RTX 4060 Laptop с результатом 3,60%.

В лагере AMD самым популярным решением остается RX 9070 XT с долей рынка 1,59% . Ее прямой конкурент от Nvidia, RTX 5070 Ti, удерживает 2% . В целом доля Nvidia относительно предыдущего месяца упала с 76% до 72,9%, AMD нарастила свое присутствие, поднявшись с 16,7% до 18,7% .

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Похожая ситуация сложилась и с оперативной памятью. Компьютеры с 16 ГБ ОЗУ вернули себе первое место, увеличив долю до 41,27%. Месяцем ранее лидировали системы с 32 ГБ, однако в октябре их показатель сократился до 38,18%.

Согласно статистике Steam, самые популярные процессоры – 8-ядерные. Их доля составляет 28,68%. Среди видеопамяти по-прежнему лидирует объем 8 ГБ – 26,92%. При этом видеокарты с 16 ГБ VRAM почти сравнялись с ними, набрав 26,35%. Разрешение 1920 × 1080 укрепило позиции и достигло 50,2% среди основных дисплеев.

Windows 11 продолжает лидировать среди операционных систем. За месяц она прибавила 1,17% и теперь установлена на 72,51 игровых ПК. Меж тем доля Windows 10 упала 21,11%. Отдельного внимания заслуживает рост популярности Linux: в октябре доля ОС у пользователей Steam достигла 3,95%, приблизившись к отметке в 4%.

Самая популярная ПК сборка по версии Steam выглядит так:

УНИАН писал, что на фоне дефицита памяти цены на видеокарты выросли на 35% всего за три месяца. Сильнее всего подорожали флагманские ускорители Nvidia: в США самая доступная версия RTX 5090 стоит $9400, а в Германии – 8000 евро.

Ранее один из крупнейших мировых производителей микросхем памяти, SK hynix, заявил, что глобальный дефицит DRAM не исчезнет в ближайшие годы. Компания ожидает, что спрос на память будет превышать предложение и в 2030 году.

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