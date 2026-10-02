Steam раскрыл характеристики самого популярного игрового ПК в 2026 году

RTX 5070 неожиданно стала самой популярной видеокартой среди пользователей Steam.

Steam опубликовал результаты очередного опроса пользователей платформы относительно предпочтений при выборе аппаратного и программного железа. Эти данные собираются автоматически на основе конфигураций ПК, а игроку лишь изредка предлагается подтвердить согласие на их передачу.

В списке видеокарт теперь новый лидер – GeForce RTX 5070. Такой ускоритель по состоянию на сентябрь 2026 года был установлен в 6,15% компьютеров. На втором и третьем местах находятся RTX 5060 (4,4%) и RTX 5060 Ti (4,06%). GeForce RTX 4060, которая лидировала долгое время, упала на четвертое место с показателем 3,89%

При этом некоторые аналитики сомневаются в достоверности такого резкого изменения рейтинга. Столь заметный рост сразу трех представителей серии GeForce RTX 50хх может быть связан с особенностями данных Steam, в том числе активностью китайских игровых клубов. Так что, возможно, уже через месяц RTX 5070 опустится ниже в рейтинге.

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Доля процессоров AMD за месяц выросла на 1,89% и теперь составляет 47,41%. У Intel – 52,59%. У 30% пользователей Steam компьютеры с 8-ядерными процессорами. 6-ядерные модели используют 27,84% ПК-геймеров.

Также интересные изменения произошли в рейтинге самых популярных объемов оперативной памяти. Теперь сборки с 32 ГБ ОЗУ стали самым распространенным вариантом (42,22%).

Большинство пользователей Steam предпочитают Windows 11 64 bit. Система установлена уже на 71% компьютеров, тогда как доля Windows 10 64 bit опустилась до 23%. С полной статистикой Steam можно ознакомиться по ссылке.

Самая распространенная ПК-сборка осени 2026 выглядит так:

Ранее Steam началась ежегодная осенняя распродажа, которая продлится до 8 октября. В магазине со скидками доступны более 25 тыс игр и дополнений, причем многие известные проекты можно купить дешевле 100 грн.

Журналисты составили топ-10 лучших игр в Steam, которые можно пройти за один вечер. При отборе учитывались не только размеры игрового мира, но и глубина ролевой системы, свобода выбора и влияние решений игрока на происходящее.

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