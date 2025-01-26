Тесты проводились в синтетике в Blender.

RTX 5080, релиз которой ожидается уже в ближайшие дни, начинает привлекать внимание благодаря утечкам первых бенчмарков.

Согласно информации издания Tom's Hardware, RTX 5080 показала средний результат в 9077,3 балла в бенчмарке Blender, что всего на 8% больше, чем у RTX 4080 Super. В сравнении с базовой RTX 4080 прирост составил до 10%.

Для сравнения, RTX 5090, являющаяся старшей моделью в новой линейке, демонстрирует прирост производительности на 25% относительно RTX 4090. В то же время RTX 5080, стоящая тысячу долларов, показывает результаты, которые лишь немного превышают производительность RTX 4080 Super за ту же цену.

Видео дня

Сравнение производительности GPU в Blender:

RTX 5090: 14,904.41 баллов, $1,999

RTX 5080: 9,077.3 баллов, $999

RTX 4080 Super: 8,375.68 баллов, $999

RTX 3080 Ti: 5,283.59 баллов, $1,199

Ранее мы рассказывали, что прирост RTX 5080 в играх составил около 15% по сравнению с RTX 4080, для владельцев топа прошлого поколения новинка может оказаться неоправданной покупкой. Однако для тех, кто переходит с RTX 3080 Ti, почти двукратное увеличение производительности может стать отличным поводом для апгрейда.

В то же время, ситуация с доступностью видеокарт остаётся напряжённой. На фоне дефицита RTX 5090, которую спекулянты уже начали перепродавать втрое дороже MSRP, есть опасения, что RTX 5080 может постигнуть та же судьба.

Ранее мы рассказывали, что в интернете появились первые видео распаковки RTX 5090. Видеокарта поставляется в экологичной упаковке.

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