Некоторые из объявлений "предзаказов" новинки оказались фейковыми.

Новые видеокарты Nvidia RTX 50 тоже столкнулись с "проклятием перекупов". Спекулянты открыли предзаказы на новинку по неадекватным ценам.

Издание Wccftech заметило, что на eBay появилось много объявлений о "предзаказе" RTX 5090, которая официально поступит в продажу 30 января. Цены на такие модели могут достигать 7 тысяч долларов, что в 3 раза рекомендуемой цены в 2 тысячи долларов.

Видео дня

Также Wccftech замечает, что много таких объяв - фейковые. Некоторые продавцы со множеством положительных отзывов пишут об "эксклюзивном доступе" к новинке, но это может быть просто ложью. В лучшем случае покупатель получит свою видеокарту после старта продаж, когда продавец её действительно купит, в худшем - деньги просто украдут.

Nvidia обещала, что будет пристально следить за продавцами, чтобы не допустить повторения истории с RTX 40, когда из-за перекупов купить видеокарту по официальной цене было просто нереально.

Ранее мы рассказывали, что по информации китайских инсайдеров, RTX 5090 и RTX 5080 уже находятся в дефиците. У Nvidia произошло недоразумение с партнёрами, из-за чего поставки новинок оказались ограниченными. Разумеется, это отобразилось и на ценах.

Вас также могут заинтересовать новости: