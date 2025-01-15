Новое поколение опережает прошлое в среднем на 20%.

Nvidia провела тесты видеокарт серии RTX 50 и RTX 40, в том числе и без использования DLSS 4. Сравнения показали, что новое поколение без "допинга" в виде DLSS опережает прошлое на 15-20%.

Подробными результатами сравнений поделилось издание Wccftech. Тесты проводились в Resident Evil 4 Remake, Horizon Forbidden West, Hogwarts Legacy, Star Wars: Outlaws, Cyberpunk 2077, Indiana Jones and The Great Circle, Black Myth: Wukong, Alan Wake 2, а также в профессиональном софте, вроде DaVinci Resolve, D5 Render и Flux.dev.

Топовая RTX 5090 с нативной трассировкой лучей и без DLSS 4 оказалась быстрее RTX 4090 на 30% и RTX 5080 на 15%. Похожая ситуация и с предтопом, RTX 5070 и 5070 Ti стали на 20% производительнее, чем прошлое поколение. Самый маленький прирост оказался у RTX 5080, по сравнению с RTX 4080, она стала быстрее всего на 15%.

Видео дня

Ранее глава Nvidia Дженсен Хуанг заявлял, что новая RTX 5070 может сравниться в производительности с RTX 4090. Как оказалось, это правда, но лишь отчасти: такой же скорости можно добиться только за счёт DLSS 4, что мы и видим на инфографике.

Очевидно, что главное преимущество RTX 50 именно в новых технологиях, а не только голой производительности. Будущие технологии нейронного рендеринга и затенения, а также многочисленные улучшения трассировки лучей должны привлечь внимания пользователей к продуктам, даже несмотря на ощутимый удар по кошельку, связанный с ценой на ту же RTX 5090.

Ранее мы рассказывали, что в сети появились первые живые фотографии RTX 5090. Новинка оказалась меньше предшественников из прошлого поколения.

Вас также могут заинтересовать новости: