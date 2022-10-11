Облачные компании ищут способы сделать сам центр обработки данных более продуктивным.

Корпорация Intel и Google Cloud заявили о выпуске совместно разработанного чипа, который может сделать центры обработки данных более безопасными и эффективными.

Об этом пишет Reuters.

Чип E2000 под кодовым названием Mount Evans берет на себя работу по упаковке данных для сети от дорогостоящих центральных процессоров, которые выполняют основные вычисления. Это также обеспечивает лучшую безопасность между разными клиентами, которые могут совместно использовать процессоры в облаке

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Компании используют все более сложные алгоритмы, используя все более крупные наборы данных, в то время как повышение производительности чипов, таких как процессоры, замедляется. Поэтому облачные компании ищут способы сделать сам центр обработки данных более продуктивным.

Хотя новый чип был разработан совместно с Google, Ник МакКаун, возглавляющий группу Intel Network and Edge, заявил, что Intel может продавать E2000 другим клиентам.

Google Cloud начинает предлагать E2000 в новом продукте под названием C3 VM, который будет работать на процессорах Intel Xeon четвертого поколения. Чипы Xeon - самые мощные процессоры Intel, а Google Cloud - первая облачная служба, в которой развернуто последнее поколение этих чипов.

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