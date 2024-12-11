Доктор Лиза Су спасла компанию от банкротства, отмечают в издательстве.

Генеральный директор AMD доктор Лиза Су признана CEO года по версии журнала Time. В прошлом году это звание досталось директору OpenAI Сэму Альтману.

В издании отметили, что сейчас AMD - один из крупнейших производителей чипов для полупроводниковых устройств, которые окружают нас буквально везде. Продукция компании делает возможным существование таких техногигантов как Google, Meta, Amazon, Microsoft, а также OpenAI, вычисления искусственного интеллекта тоже происходят на базе процессоров AMD.

"Когда вы отправляете электронное письмо, смотрите фильм, покупаете что-то в интернете или общаетесь с искусственным интеллектом, скорее всего, часть вычислительной мощности, необходимой для этого, обеспечивает чип AMD."

Лиза Су приняла компанию в 2014 году, когда AMD была на грани банкротства, а её акции торговались по 3 доллара. Но уже в 2022 году Advanced Micro Devices впервые в истории обогнала своего главного конкурента в лице Intel по рыночной капитализации, тогда цена акций компании превысила 100 долларов. В марте этого года компания установила новый рекорд: акции AMD торговались по 207 долларов.

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Time сообщает, что этой осенью в Гарвардской школе бизнеса в учебную программу ввели кейс управления Лизы Су.

Ранее мы рассказывали, что AMD заняла уже 30% рынка потребительских центральных процессоров, потеснив Intel. В то же время последняя разработка компании AMD Ryzen 7 9800X3D ставит впечатляющие результаты на тестах производительности.

Time также объявил номинантов на премию "Человек года". Среди претендентов: Камалла Харрис, Юлия Навальная и Илон Маск.

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