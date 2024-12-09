В целом список включает 10 имен, некоторые из которых вызывают удивление.

Авторитетный американский журнал Time объявил десять номинантов на звание "Человек года", которое он присуждает аж с 1927 года. Окончательно решение объявят 12 декабря, сообщает журнал.

Как объясняют составители списка, звание "Человек года" присуждается лицу или группе лиц (или даже концепции), которые оказали наибольшее влияние на мир в течение последнего года. Причем речь идет не обязательно о положительном влиянии. Именно поэтому человеком года по версии Time неоднократно становились диктаторы, включая Гитлера, Сталина и Путина.

Так, за звание "Человек года 2024 года" будут "соревноваться":

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действующий вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис (она уже была человеком года в 2020-м на пару с Джо Байденом);

принцесса Уэльская Кэтрин;

бизнесмен Илон Маск (уже был человеком года в 2021-м);

вдова российского оппозиционера Алексея Навального - Юлия Навальная;

премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху;

председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл;

американский подкастер и комик Джо Роган;

первая женщина-президент Мексики Клаудия Шейнбаум;

новоизбранный президент США Дональд Трамп (уже был человеком года в 2016-м);

основатель Meta, разработчик Facebook Марк Цукерберг (уже был человеком года в 2010-м).

Стоит заметить, что наличие "побед" в прошлом не означает, что номинант не имеет реальных шансов снова стать "Человеком года". Журнал Time уже неоднократно присуждал это звание одному человеку дважды. Так было, например, с несколькими президентами США (последним был Барак Обама), советскими генсеками (в частности Михаилом Горбачевым) и другими. А президент США 1933-45 годов Франклин Рузвельт был человеком года трижды.

"Человек года" по версии Time: последние победители

Как писал УНИАН, по итогам 2023 года "Человеком года" журнал признал американскую певицу Тейлор Свифт. Хотя она не слишком популярна в Украине, в США она считается едва ли не самым влиятельным человеком современности, если не учитывать политиков и владельцев транснациональных корпораций.

А в 2022 году человеком года был признан президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины". В Time тогда писали, что Зеленский продемонстрировал поведение настоящего военного лидера нации, а рядовые украинцы показали миру решимость и готовность к борьбе с гораздо большим врагом.

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