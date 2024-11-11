Intel всё ещё владеет 70% рынка, но ещё несколько лет назад компания держала монополию.

Ещё лет 10 назад при выборе процессора для домашнего ПК был однозначный ответ: Intel. Сейчас же компания переживает свои худшие времена в истории, а главный конкурент в лице AMD понемногу перехватывает рынок.

Издание Tech4Gamers сообщает, что за третий квартал 2024 года популярность процессоров от AMD выросла на 5.7% и теперь чипы от "красных" составляют 28.7% рынка. Такой значительный прирост случился после выхода линейки Ryzen 9000, которые уже называют лучшими игровыми процессорами.

Конечно, за Intel всё ещё остаётся больше 70% всех чипов, но ещё несколько лет назад компания чуть ли не держала монополию, лидируя во всех рейтингах и чартах.

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То же Tech4Gamers приводит в пример крупнейший в мире интернет-магазин Amazon, где чипы от AMD полностью заняли топ-10 самых популярных процессоров среди покупателей. Также не стоит забывать, что компоненты компании используются в производстве самых популярных игровых консолей: Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что правительство США сильно обеспокоенно финансовым положением Intel. Министерство торговли предлагает компании слияние с производителем полупроводников Marvell или даже с AMD.

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