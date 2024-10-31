Это 8-ядерный Ryzen 7 9800X3D со 104 МБ кэша, частотой до 5,2 ГГц и TDP 120 Вт.

AMD анонсировала флагманский игровой процессор Ryzen 7 9800X3D с большим количеством кэша, который стал прямым преемником Ryzen 7 7800X3D. В компании называют 9800X3D "самым мощным и лучшим игровым чипом в мире".

В играх, если верить AMD, производительность Ryzen 7 9800X3D в среднем на 8% выше по сравнению с 7800X3D. Прирост обеспечили переход на архитектуру Zen 5, увеличенная на 500 МГц частота и использование технологии 3D V-Cache второго поколения.

Также чипмейкер сравнил новинку с топовым решением конкурентов. И если верить их данным, Ryzen 9800X3D вышел в среднем на 20% производительнее Core Ultra 285K, а в некоторых играх вроде Far Cry 6 и Cyberpunk 2077 разница превышает 40% в пользу чипа AMD.

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Характеристики Ryzen 7 9800X3D:

Архитектура — Zen 5

Ядра — 8 и 16 потоков

Базовая тактовая частота — 4,7 ГГц

Тактовая частота в режиме Boost — 5,2 ГГц

Кэш-память L2 — 8 МБ

Кэш-память L3 — 96 МБ

TDP — 120 Вт

Процессор поступит в продажу 7 ноября текущего года по рекомендованной цене $479, то немногим дороже стартовой цены Ryzen 7 7800X3D ($448). Для использования нового чипа потребуется материнская плата с сокетом AM5.

Ранее в этом месяце в продажу поступили два новых десктопных процессора AMD под устаревший сокет AM4, который остается популярной основой для игрового ПК начального/среднего уровня. Это разогнанные модификации "народных" Ryzen 5 5600 и 5600X.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 остается самой часто встречаемой видеокартой у геймеров. Что касается процессоров, то самыми популярными являются чипы от Intel с частотами от 2,3 до 2,7 ГГц.

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